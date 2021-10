Nonostante la serie degli OPPO Reno 6 sia stata presentata il mese scorso, si inizia già a parlare degli OPPO Reno 7. Come riportato da ‘gsmarena.com‘, la prossima generazione dovrebbe avere una marcia in più, anche se c’è da mettere in conto la possibilità che le informazioni che stiamo per dettagliarvi subiscano modifiche lungo la strada. Per prima cosa, il device includerà uno schermo AMOLED da 6.5 pollici realizzato da BOE, con risoluzione FullHD+, frequenza di refresh rate a 90Hz e supporto colore a 10-bit (un pannello di gran finitura).

OPPO Reno 7 sarà spinto dal processore MediaTek Dimensity 920, con 8 o 12GB di RAM LPDDR4x e 256GB di storage con tecnologia UFS 3.1. Probabilmente a bordo troveremo un sistema di raffreddamento a liquido con camera a vapore, oltre che ad una fotocamera selfie Sony IMX615 da 32MP. La fotocamera posteriore dell’OPPO Reno 7 sarà tripla, con un sensore principale Sony IMX766 da 50MP, un ultra-grandangolare Sony IMX355 da 8MP, un sensore macro ed uno in bianco e nero da 2MP (parliamo di un comparto fotografico ben equilibrato nel suo complesso).

Non mancheranno gli altoparlanti stereo, il supporto NFC, una batteria da 4500mAh con supporto alla ricarica rapida a 65W ed una scocca in alluminio serie 6000. OPPO Reno 7 potrebbe avere un prezzo per il mercato cinese di 2999 e 3299 Yuan, pari a circa 465 e 510 euro al cambio attuale, rispettivamente per i modeli da 8/256GB e 12/256GB. Un bel dispositivo (anche se ancora non sappiamo se le specifiche tecniche di cui sopra facciano riferimento al modello standard o a quello Pro), che però non conosceremo se non tra diversi mesi (essendo stata presentata la generazione attuale solo il mese scorso). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.