Scene da un Matrimonio 2 ci sarà? Stasera, 18 ottobre, va in onda il quinto e ultimo episodio della prima stagione della serie tv, remake del celebre cult di Ingmar Bergman. In questo nuovo adattamento HBO, diretto da Hagai Levi, la storia non cambia.

Scene da un Matrimonio esplora il rapporto coniugale di una coppia, Mira e Jonathan. Donna in carriera lei, professore universitario lui: sembrano la coppia perfetta, eppure non si rendono conto delle crepe che cominciano a formarsi all’interno del loro matrimonio. La serie originale provocò un enorme impatto al pubblico di inizio anni ’70: tra i temi trattati c’erano l’aborto, tradimento e desiderio femminile, argomenti taboo soprattutto in Italia. La differenza tra l’originale e il nuovo adattamento sta nel ribaltamento di ruoli tra moglie e marito, una dinamica moderna che funziona.

Si intitola Nel mezzo della notte, in una casa buia, in qualche parte del mondo l’episodio 1×05 in onda stasera, di cui vi riportiamo la sinossi:

Dopo un periodo di auto-riflessione, Mira e Jonathan, che ritroviamo più maturi e più saggi, rivalutano il loro passato, presente e futuro mentre inizia a riaffiorare la realtà della loro complicata storia d’amore.

Nel cast di Scene da un Matrimonio troviamo Jessica Chastain nei panni della moglie Mira, una donna in carriera, mentre Oscar Isaac interpreta il marito Jonathan, un professore ebreo che insegna all’università.

Scene da un Matrimonio 2 non ci sarà. La serie è stata concepita sul modello dell’originale di Bergman che si conclude quindi con l’episodio di stasera.

Tuttavia, il regista svedese realizzò all’epoca un film sequel, Sarabanda, che osserva le vite dei protagonisti trent’anni dopo l’uscita della serie tv. In un’intervista con IndieWire, Levi ha dichiarato di avere qualche idea per una possibile seconda stagione:

C’è questa idea di prendere altre coppie, coppie gay, vecchie coppie, altre coppie, e fare lo stesso viaggio con loro. È un’idea strana. Non lo so ancora. Un’altra idea potrebbe essere quella di continuare a seguire Mira e Jonathan, perché penso che il pubblico sia rimasto coinvolto in questa coppia, e sia curioso di sapere cosa accadrà loro. Quindi potrebbe essere un sequel, non 30 anni dopo, ma solo un paio di anni dopo. Sì. L’idea è allettante.

L’appuntamento con il finale di Scene da un Matrimonio è per stasera alle 21:15.