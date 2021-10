Mancano ancora diverse settimane all’appuntamento con le offerte più attese dell’anno in Italia, ma in vista del Black Friday 2021 di Amazon e degli altri store, è opportuno chiedersi quando ci saranno eventi tipo “Black Week“. Si tratta di un appuntamento importante, in quanto darà il via ufficialmente alla settimana di sconti che si susseguiranno nei vari market. Dunque, dopo le indicazioni della scorsa settimana, cerchiamo di capire cosa ci si debba aspettare nel prossimo mese e mezzo, in modo da farsi trovare pronti.

Quando inizia il Black Friday 2021 di Amazon? Prima avremo Black Week

Dunque, se da un lato in tanti si chiedono quando inizia il Black Friday 2021 di Amazon, allo stesso tempo non dobbiamo perdere di vista altri step che ci porteranno dritti a quell’evento. Basti pensare alla Black Week, settimana caratterizzata da numerose offerte, probabilmente non al livello di quelle che potremo toccare con mano dal 26 novembre, ma al contempo degne di interesse. A dirla tutta, il calendario quest’anno dovrebbe essere meno articolato di quanto si possa immaginare.

Ebbene, secondo le ultime informazioni sul tema raccolte in queste ore, la cosiddetta Black Week inizierà con ogni probabilità il giorno 22 novembre e non il venerdì antecedente al Black Friday 2021. Questo dovrebbe essere il programma di Amazon, in attesa di scoprire le mosse degli altri shop che puntano a fare la differenza, dopo un 2020 complicato in cui anche queste campagne hanno patito disagi per una capacità di spersa nettamente inferiore in tante famiglie italiane.

Dunque, se vi state chiedendo quando inizia il Black Friday 2021, ormai è chiaro che l’appuntamento sia stato fissato il prossimo 26 novembre da Amazon e da altri store online, così come la Black Week dovrebbe iniziare il lunedì antecedente. Occhio, però, perché avremo altre finestre con promozioni durante il prossimo mese.