Novità in vista per i gruppi WhatsApp, secondo quanto raccolto oggi. WhatsApp è senza dubbio l’app di messaggistica più utilizzata al mondo e continua ad essere molto apprezzata nonostante i problemi dell’ultimo anno relativi alla modifica dei termini di servizio. Il team di sviluppatori di tale applicazione sono sempre attenti a fornire aggiornamenti costanti per rendere il servizio impeccabile. Non mancano quindi continue novità con l’ingresso in gioco di funzioni più che utili e così via, ma c’è un aspetto di cui non si è parlato tantissimo e che in realtà esiste da un bel po’ e si tratta della possibilità, da parte degli uomini di WhatsApp, di poter eliminare in pochi secondi le chat di gruppo.

I cambiamenti concepiti per i gruppi WhatsApp?

Dunque, altro aggiornamento da prendere in esame per i gruppi WhatsApp, dopo quello che abbiamo trattato nei giorni scorsi sulle reazioni. Sono stati più nel dettaglio gli uomini di WABetaInfo ad evidenziare questa particolarità rimasta per troppo tempo nel dimenticatoio, ma che invece risulta essere una funzione attiva da parecchio tempo. Fino ad oggi non ci sono stati mai post dedicati a questa sorta di regola, ma è bene capire nel dettaglio perché WhatsApp può eliminare in pochi secondi le chat di gruppo.

Sappiamo come le varie chat siano protette da crittografia end-to-end, ciò significa che i vari messaggi, le foto ed i video inviati su tale piattaforma di messaggistica sono al sicuro. Eppure c’è un team di moderatori che, attraverso un sistema di machine learning avanzato che si basa su informazioni registrate nel corso degli anni, può attuare un’eliminazione di una chat di gruppo pur non potendone conoscere il contenuto.

Chiaramente si attuerà questo procedimento nel momento in cui una determinata chat viene segnalata da più utenti perché ad esempio vengono utilizzati termini discriminatori o di qualsiasi tipo di violenza. Stessa situazione può avvenire anche se il nome di una chat di gruppo di WhatsApp risulta essere illegale. Basteranno quindi diverse segnalazioni da parte degli utenti ed ecco che le chat di gruppo di WhatsApp saranno totalmente eliminate.

Quando una chat di questo tipo viene chiusa, automaticamente i suoi partecipanti non saranno più in grado di mandare messaggi o di leggere quelli vecchi. Sparirà tutto ciò che riguarda questa chat di gruppo, ma se WhatsApp avrà fatto un errore, basterà poi aprire una pratica per revocare la sanzione. Dunque, cambiano i gruppi WhatsApp.