Sulla bocca di tutti c’è il prossimo design della fotocamera del Samsung Galaxy S22 Ultra, naturalmente almeno per chi è appassionato di smartphone di fascia alta e punta al prossimo lancio hardware. Da tempo si è certi che il produttore sudcoreano rivedrà completamente l’aspetto dei sensori (5 a bordo dell’ammiraglia). Si è parlato, nelle scorse settimane, di un alloggiamento a forma di lettera “P” o in alternativa di due di orientamento verticale accostati. La proposta odierna nel concept 3D del canale YouTube Technizo (con la collaborazione del sito LetsGoDigital) va in tutt’altra direzione.

Come visibile nella foto in apertura articolo e anche nel video al termine di questo approfondimento, i 5 sensori del prossimo Samsung Galaxy S22 Ultra sarebbero ordinati in due file ma non prenderebbero posto in un unico alloggiamento. Ad ognuna sarebbe dedicata una specifica “goccia” con piccola sporgenza sulla cover anteriore del telefono. In aggiunta alle due file di elementi hardware ci sarebbe anche lo spazio per il flash LED. Se venisse confermata una simile scelta, la differenza con il Samsung Galaxy S20 ma anche con i modelli precedenti sarebbe sensibile.

I concept 3D nascono sempre da rumor e indiscrezioni di settore relativi all’hardware in uscita. L’autorevolezza del canale promotore dell’ultimo video ci fa sperare che l’aspetto del prossimo device possa essere davvero quello ora indicato. Ad onor del vero, va pure detto che un tipster dello spessore di Ice Universe ha pure avvallato quest’ultima proposta con un suo tweet in cui ha etichettato la proposta come il 100% verosimile.

Oltre al design della fotocamera, sempre lo stesso concept del Samsung Galaxy S22 Ultra mette in evidenza la presenza della S Pen in un apposito alloggiamento in stile Samsung Galaxy Note e ancora un display curvo ai lati e che lascia spazio solo ad una lunetta davvero misera.