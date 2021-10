Una super vittoria quella ottenuta ieri sera dal Napoli di mister Spalletti, condita da un super gol messo a segno verso la fine del secondo tempo da ‘Superman’ Osimhen. Un’ottima prova contro il buon Torino di Juric, sempre sul pezzo nel corso del match. Un’ottava vittoria su otto giornate disputate in Serie A ha condotto gli azzurri di nuovo al comando della classifica, adesso a quota 24 punti, con 19 reti segnate e soli 3 gol subiti. Il tecnico toscano, insieme ai suoi ragazzi, ha eguagliato il record di Maurizio Sarri della stagione 2017/2018: adesso l’obiettivo è superarlo.

Solamente un gol segnato contro i granata, ma gli azzurri hanno dovuto fare i conti anche con un rigore sbagliato da capitan Insigne, un gol di Di Lorenzo annullato per fuorigioco e un palo colpito da Lozano. Ed è proprio sull’attaccante messicano che l’edizione giornaliera de ‘Il Mattino’ si è voluta soffermare, in modo particolare su una reazione avuta da ‘El Chuky’ quando è stato sostituito. In pratica, il quotidiano spiega che il cambio dell’esterno d’attacco, subentrato a Politano nella ripresa per poi essere sostituito verso la fine della partita da Juan Jesus, ha scatenato nel numero 11 una reazione di rabbia. Con questa decisione mister Spalletti non ha assolutamente voluto bocciare la prestazione del messicano in quanto la scelta è avvenuta subito dopo il gol del nigeriano (il tecnico ha voluto difendere il risultato passando la linea a cinque con l’ingresso del brasiliano).

Al momento della sostituzione, Lozano era quasi incredulo (vistosa la smorfia fatta nell’apprendere che il numero sul tabellone dei cambi fosse proprio il suo). Una volta avvicinatosi alla panchina Lorenzo Insigne lo avrebbe anche invitato a restare con loro ed a assistere ai minuti finali del match, ma il messicano, preso dalla forte rabbia, non ha ascoltato il capitano e si è portato dritto negli spogliatoi. Si è trattato certamente di un gesto poco apprezzato da tutti, ma non bisognerà aprire alcun caso, perché stesso in giornata odierna l’attaccante avrà un ulteriore confronto con il gruppo e probabilmente si scuserà. Bisogna restare uniti, soprattutto in questo momento in cui il Napoli sta andando a gonfie vele.