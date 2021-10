Mel Gibson nella serie prequel di John Wick. Questa è la notizia che arriva dagli Usa e lascia tutti senza parole. Un attore del calibro di Mel Gibson ha detto sì alla partecipazione a The Continental il prequel della serie ispirata al famoso film con Keanu Reeves John Wick, una serie che sarà presentata come in tre serate come eventi speciali con la produzione di Starz e Lionsgate Television.

The Continental esplorerà l’origine dietro quello che è diventato sempre più il fulcro dell’universo di John Wick e sarà realizzata attraverso gli occhi e le azioni di un giovane Winston Scott, che viene trascinato nel paesaggio infernale di una New York del 1975 per affrontare un passato che pensava di essersi lasciato alle spalle. Sarà a quel punto che entrerà in gioco Mel Gibson che nella serie prequel di John Wick presterà il volto a Cormac.

Al momento non sappiamo ancora chi sarà sul set insieme a lui per prestare il volto a Winston, colui che traccerà un percorso mortale attraverso il misterioso mondo sotterraneo di New York nel tentativo straziante di impadronirsi dell’iconico hotel, che funge da punto d’incontro per i criminali più pericolosi del mondo.

L’operazione portata a casa da Starz è sicuramente storica visto che quella che andrà in scena è una rara incursione in televisione di Mel Gibson che ha debuttato quaranta anni fa proprio in una serie televisiva australiana dal titolo The Sullivans. Da lì in poi è iniziata la sua strada per diventare una star di Hollywood con i film Lethal Weapon fino a Braveheart, film che ha diretto.

Anche il cinema non ha ancora rinunciato alla saga del famoso assassino visto che John Wick: Chapter Four è attualmente in lavorazione in Germania, Francia e Giappone con Keanu Reeves pronto a riprendere il suo personaggio di assassino.