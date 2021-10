La Guardia di Finanzia ha appena denunciato un soggetto con residenza nella provincia di Varese per la vendita di abbonamenti a IPTV pirata in alcune località italiane. Come potete immaginare, gli abbonamenti permettevano di fruire illegalmente delle varie piattaforme di streaming, come Sky, DAZN, Mediaset Premium e Disney+. L’individuo è adesso accusato di contraffazione, violazione dei copyright e frode informatica. Come riportato da ‘open.online‘, la denuncia è scattata anche per i circa 1800 clienti che hanno utilizzato il servizio, identificati attraverso degli accertamenti bancari (gli abbonamenti venivano pagato con bonifici bancari e carte prepagate) effettuati con l’aiuto della polizia valutaria (per loro una serie di multe).

La IPTV pirata è un reato a tutti gli effetti, pertanto risultano perseguibili anche i suoi fruitori, accusati di ricettazione. Le sanzioni per gli utenti finali arrivarono anche a maggio scorso, a circa 2000 clienti (1032 euro di multa per ciascuno). Stando ad una prima ricostruzione degli inquirenti, il soggetto ha incassato una somma di circa 500 mila euro dal 2017 al 2020, cifra che verrà tassata come provento illecito. Le ammende rivolte agli utenti finali ammonteranno a 300 mila euro. La vendita degli abbonamenti della IPTV pirata avveniva attraverso alcuni siti gestiti direttamente dal venditore, con contatti (numero di telefono, email e canali IM) utili per concludere la transazione.

I clienti, dopo aver divulgato il proprio Mac Address, ricevevano un numero di ordine e tutti i dati per il pagamento. Il soggetto, nelle condizioni di vendita, avvisava perfino gli utenti finali che la fruizione dei contenuti illeciti avrebbe potuto violare la proprietà intellettuale (del resto, poi, le sanzioni sono arrivate). Un illecito in piena regola, da perseguire con ogni mezzo a disposizione. Se avete qualche domanda da farci utilizzate il box dei commenti in basso: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.