Laura Pausini BeMe si terrà nel 2022. La cantante annuncia ufficialmente la nuova data del raduno ufficiale con il FanClub che si terrà nel mese di giugno del prossimo anno. Il FanClub incontrerà Laura l’8 giugno 2022 alla RCF Arena di Campovolo.

Laura Pausini BeMe segna una sorta di ritorno per la cantante, che sui social ha comunicato personalmente i dettagli dell’evento, inizialmente in programma per lo scorso anno e posticipato a causa della pandemia.

In tanti chiedevano in continuazione informazioni e aggiornamenti sulla nuova data di Laura Pausini BeMe che oggi viene finalmente ufficializzata per la gioia di tutti i fan dell’artista che potranno nuovamente incontrarla il prossimo giugno.

Laura Pausini BeMe sarà l’occasione per rivedersi dopo lo stop forzato alle attività musicali. L’incontro è riservato agli iscritti dal Fan Club Laura4U. “BeMe ha aspettato ben 2 anni ma ci siamo.. troverete tutte le informazioni su come iscrivervi e prenotarvi all’evento sul nuovo sito”, scrive l’artista sottolineando il posticipo del raduno a causa della pandemia covid-19.

Gli iscritti al FanClub sono ora invitati a consultare le modalità di partecipazione all’evento sul sito ufficiale a loro dedicato dove troveranno anche informazioni sulla scaletta della giornata che trascorreranno in compagnia di Laura Pausini.

“Opps! Swipe a destra per scoprire data e location del mio ritorno live. E per ripartire ho scelto il mio fan club ufficiale”, le sue parole sui social. BeMe rappresenta per Laura non solo la possibilità di riabbracciare i tanti fan che attendono il suo ritorno ma anche quella di ricalcare il palco dopo il silenzio dovuto al Coronavirus e l’assenza forzata.

Per informazioni e dettagli, il sito da consultare è www.Laura4u.com.