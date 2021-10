Sta girando da un paio di giorni, in rete, la bufala secondo cui Charles Leclerc avrebbe firmato con la Mercedes, in vista della prossima stagione di Formula 1. In passato abbiamo parlato del pilota monegasco soprattutto per iniziative che andavano al di là dei motori, ma oggi 18 ottobre occorre concentrarsi su un argomento che sta creando tanta confusione tra gli appassionati di questo sport. In primis, tra coloro che hanno a cuore il destino della Ferrari, in vista dell’annata del riscatto per la scuderia di Maranello.

Charles Leclerc lascia la Ferrari per la Mercedes, ma è solo una bufala

La bufala di Charles Leclerc che firma con la Mercedes nasce da un articolo pubblicato nello scorso fine settimana da un sito italiano. Una di quelle voci che non hanno fondamento, come avviene spesso e volentieri quando si parla di mercato in ambito sportivo. Qualcuno ha “pensato bene” di rendere le indiscrezioni in vere e proprie certezze, creando scompiglio e confusione. Ecco perché credo sia opportuno archiviare definitivamente questa storia nel più breve tempo possibile.

Va anche detto che la Mercedes porterà avanti il proprio rapporto con Hamilton nel 2022, mentre la seconda guida sarà il talento Russell, destinato a subentrare a Bottas. Quest’ultimo, infatti, non ha mai garantito un rendimento tale da assicurargli la prosecuzione del rapporto con il team tedesco. Salvi rari exploit. Resta il fatto che sia necessario smentire la notizia virale, con l’aiuto di altre fonti sul web, anche perché le parti coinvolte non hanno mai affrontato un argomento di questo tipo con la stampa.

Charles Leclerc non ha firmato con la Mercedes e i tifosi della Ferrari possono stare tranquilli, anche perché la squadra tedesca non avrebbe materialmente il posto per il monegasco. Che ne pensate di queste indiscrezioni fuori controllo?