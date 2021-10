Kate Walsh è la grande sorpresa di Grey’s Anatomy 18, ma il divertimento per i fan storici della serie potrebbe durare poco. L’attrice è tornata nei panni di Addison Montgomery nel terzo episodio della nuova stagione, dopo aver appeso al chiodo il camice da chirurgo nel 2013, quando è finita la sua esperienza nei panni dello stesso personaggio in Private Practice.

L’arrivo di Kate Walsh nei nuovi episodi era stato annunciato quest’estate, ma senza specificare per quanti episodi. Alla vigilia del debutto dell’episodio, ha raccontato ad Entertainment Weekly di essersi sentita “preoccupata” e “nervosa” all’idea di rientrare nel cast e rivedere i suoi vecchi colleghi, ma di aver provato una grossa emozione nel girare gli episodi di Grey’s Anatomy 18.

Kate Walsh ha fatto il suo rientro in scena con un’emozionante reunion tra Addison e Meredith nel terzo episodio, nel quale ha ritrovato con i membri storici del cast Ellen Pompeo, Chandra Wilson e Charles Pickens Jr. con cui aveva recitato fino alla terza stagione.

Sapevo che sarebbe stato strano, ma è stato così emozionante, e così grande (…) perché quando ti ricapita di tornare a fare un lavoro che hai iniziato 18 anni fa e che hai lasciato 10 anni fa?

La presenza di Kate Walsh, però, sembra limitata ad un paio di episodi. L’attrice ora vive in Australia, paese in cui si trovava durante la pandemia e dove ha deciso di restare. Per il momento ha girato solo due episodi di Grey’s Anatomy 18 (il terzo, in cui appare per la prima volta nella stagione, e sicuramente il quarto visto che è presente già nel promo), ma ha ammesso di non sapere se tornerà in seguito.