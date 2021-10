Ci sarà presto la possibilità di mettersi alla prova con un videogioco di Squid Game, molto probabilmente: un titolo che riproponga le vicende dei protagonisti di quella che oramai è diventata la serie più vista al mondo al suo lancio. La mania per il contenuto in streaming su Netflix è scoppiata nelle ultime settimane: sebbene manchi ancora l’ufficialità del progetto, responsabili interni della piattaforma di streaming hanno già lasciato intendere che si hanno tutte le intenzioni di soddisfare le richieste di chi ha apprezzato il prodotto.

In effetti, come comunicato da Minyoung Kim (vice presidente del contenuto della divisione Asiatico-Pacifica di Netflix), sono sopraggiunte un numero interessante di richieste per ampliare il marchio Squid Game. In un’intervista a The Hollywood Reporter, il responsabile fa capire come in molti abbiano chiesto non solo una seconda stagione della serie ma anche altri tipologie di prodotti a tema. Naturalmente un game con protagonisti i personaggi tanto seguiti sarebbe una soluzione tra le più ambite e di certo anche più in linea con la volontà dei fan.

Nelle sue ultime dichiarazioni, sempre Minyoung Kim ha parlato di diverse aree in cui si sta pensando di espandere la serie TV. Dunque ha parlato anche della possibilità di un videogioco di Squid Game come della commercializzazione di prodotti di consumo. Tutto sarà fatto per creare fidelizzazione alla serie e dunque mantenere vivo l’interesse intorno al racconto.

Non c’è dubbio sul fatto che un videogioco di Squid Game avrebbe senz’altro una modalità “battle royale”, simile ai famosi Fortnite e Pubg per intenderci pure tanto acclamati e seguiti. Il lancio dello speciale titolo è pure in perfetta linea con quanto risaputo da tempo ossia l’intenzione di Netflix di lanciarsi nel settore gaming e fornire alla sua immensa platea di clienti contenuti di gioco attraverso la sua stessa piattaforma. Il progetto in se, fino a pure qualche settimana fa non definito, potrebbe trovare nuovo impulso proprio grazie all’incredibile successo della serie asiatica. I futuri sviluppi in tal senso potrebbero essere davvero molteplici e pure prendere vita ne giro di poco tempo.