Il primo incontro tra Mick Jagger e Keith Richards non fu certo un evento qualsiasi. Per questo nelle ultime ore sui canali social ufficiali dei Rolling Stones è comparso un plettro extralarge che ritrae l’effige dei due amici e compagni di band per celebrare il 60° anniversario.

Era il 17 ottobre 1961. Mick Jagger incontrò Keith Richards per caso al binario 2 della stazione di Dartford. I due si conoscevano dai tempi della Wentworth Primary School, ma fino a quel momento non avevano approfondito l’amicizia. Mick portava con sé alcuni dischi blues mentre Keith aveva la sua chitarra sigillata in una custodia. Il primo si stava recando alla London School Of Economics per seguire alcune lezioni, il secondo era diretto al Sidecup Art College con la sua inseparabile Hofner. Da quell’incontro, un anno dopo, nacquero i Rolling Stones.

Oggi alla stazione di Dartford c’è una targa commemorativa, con caratteri bianchi su sfondo blu: “Mick Jagger e Keith Richards si incontrarono al binario 2 il 17 ottobre 1961 e hanno poi fondato i Rolling Stones, una delle band di maggior successo di tutti i tempi”. Una leggenda del rock, dunque, nata dall’incontro casuale del frontman e del chitarrista. La parola “blues” oggi profuma di polemica, visto che l’ex Beatles Paul McCartney in una recente intervista ha considerato gli Stones come “una cover band blues”.

L’incontro tra Mick Jagger e Keith Richards è stato celebrato in un post comparso sui canali social degli Stones. Un plettro mostra l’immagine dei due amici con la scritta: “17 ottobre 1961-2021. 60 anni sullo stesso treno”. La band britannica sta portando sul palco il No Filter Tour, il ciclo di concerti al quale il compianto Charlie Watts aveva rinunciato prima di morire. Gli Stones non fanno che commemorarlo, come nel video di Living In The Heart Of Love in cui vediamo immagini d’archivio del batterista scomparso.