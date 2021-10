Google ha già deciso per quanto riguarda i servizi dedicati alla mobilità delle autovetture. Difatti, già dal mese di settembre scorso, l’azienda statunitense con sede a Mountain View, California, avrebbe cominciato a raggruppare tutte le funzioni relative all’uso in auto di Google Assistant. D’altro canto, invece, Android Auto (l’app per smartphone e quindi non il sistema di infotainment montato all’interno di alcune auto) riceverà man mano sempre minore attenzione fino al totale rimpiazzo.

Alcuni utenti hanno addirittura rivelato che l’app per smartphone di Android Auto avrebbe cessato di funzionare già dallo scorso mese di agosto, ma la chiusura definitiva dell’app avverrà a partire dai dispositivi che si aggiorneranno al nuovo sistema operativo Android 12. Difatti, qualora un utente utilizzasse Android Auto su uno smartphone che ha ricevuto l’aggiornamento all’ultima release di Android, comparirà immediatamente un banner che gli ricorderà della facoltà di usufruire delle nuove funzionalità di Google Assistant. A questo punto, si parla di un addio ad Android Auto e di un benvenuto alla Driving Mode. Ma quali novità saranno apportate? A quanto pare, Google ha reso migliore l’integrazione tra lo smartphone e l’auto consentendo ad Assistant di attivare in modo automatico la Driving Mode quando il cellulare si collega al Bluetooth dell’automobile.

Inoltre, l’utente tramite un’altra voce delle impostazioni potrà persino far partire in automatico la Driving Mode nel momento in cui il dispositivo rileverà un veicolo in movimento. La nuova interfaccia utente di questa particolare modalità, oltre alle tradizionali mappe e indicazioni stradali, offre alcuni widget di controllo dei contenuti multimediali ed un collegamento alle chiamate ed ai messaggi in arrivo. Per quanto riguarda le nuove impostazioni della Driving Mode di Google Assistant, si possono trovare all’interno dell’app Google, precisamente sotto la seguente voce: ‘Assistente Google – Trasporti – Modalità Auto’.