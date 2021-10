Torna la serie targata Sky Original con Robert Carlyle, stavolta col titolo Cobra: Cyberwar: si tratta del sequel di Cobra – Unità Anticrisi, il thriller politico/dramma catastrofico inglese che ha debuttato la scorsa estate su Sky e NOW (qui la nostra recensione).

Cobra: Cyberwar, in prima visione su Sky Atlantic e in streaming su NOW dal 19 ottobre, vede il premier del Regno Unito e la sua squadra invischiati nuovi intrighi e alle prese con nuove emergenze da gestire tra i corridoi dei palazzi del Governo. Se nella prima stagione erano stati sopraffatti dalla crisi generata da una misteriosa esplosione solare, ora devono gestire una popolazione terrorizzata dalla mancanza di risorse e dai cambiamenti climatici che ne sono conseguiti.

In Cobra: Cyberwar il Primo Ministro inglese Robert Sutherland si ritrova ad accentrare ulteriormente il potere nelle proprie mani per fronteggiare l’inedita crisi del Paese, ancora in balia delle conseguenze della massiccia esplosione solare che aveva privato dell’energia elettrica gran parte della Gran Bretagna. Con una popolazione nel caos e una via d’uscita che ancora non si intravede, a complicare la situazione ci sono complotti e scandali sempre dietro l’angolo. La degenerazione in una “soft war” è inevitabile, col Paese sospeso in un conflitto subdolo in cui chiunque potrebbe essere o diventare un nemico: Anna Marshall, Capo del Gabinetto, e Archie Glover Morgan, il Responsabile del Ministero degli Interni, devono scegliere – e subito – da che parte stare.

Cobra: Cyberwar è interpretata ancora dal volto di Trainspotting Robert Carlyle, qui nei panni del Premier Sutherland. Nel cast anche Victoria Hamilton (The Crown) sempre nei panni di Anna Marshall, Richard Dormer (Fortitude) che interpreta Fraser Walker e David Haig (Quattro Matrimoni e un Funerale) nei panni di Archie Glover Morgan.















Cobra: Cyberwar è in onda dal 19 ottobre alle 21.15 in prima visione su Sky Atlantic, disponibile on demand e in streaming su NOW