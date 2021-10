Nel 1981, esattamente 40 anni fa, Ettore Mocchetti fondava l’edizione italiana di AD – Architectural Digest, la testata-simbolo nel racconto dell’arredamento e del design, nata negli Stati Uniti d’America poco più di cento anni fa, nel 1920. Edita originariamente da Giorgio Mondadori e, nell’ultimo quarto di secolo, da Condé Nast, l’edizione italiana della rivista compie i quattro decenni di vita editoriale.

Per celebrare i suoi primi quaranta anni, AD Italia dà alle stampe il libro celebrativo intitolato “AD . Le 100 case più belle d’Italia“, pubblicato in una preziosa edizione illustrata e distribuito in tutta Italia in questi giorni: le più belle case fotografate sulle pagine di AD nel corso degli anni trovano qui una sintesi ideale.

AD. Le 100 case più belle d’Italia

Tra le firme dei progetti raccontati in queste trecento elegantissime pagine, trova spazio anche il nome di Pietro Del Vaglio, definito alcuni anni fa proprio da AD un “Poeta dell’Abitare”. Nel 2015 Optimagazine ha avuto la fortunata occasione di intervistare Del Vaglio, annoverato tra i 100 interior designer più rappresentativi della storia dei primi 40 anni di AD.





La casa firmata da Pietro Del Vaglio e inserita dalla rivista AD tra le 100 più belle abitazioni d’Italia.

Un esclusivo portfolio fotografico racconta questo viaggio nella storia dell’arredamento e design, nel 1981 e che ancora avvolge e coinvolge lettori e appassionati di architettura e design: il libro è anche una squisita raccolta di testi, firmati da autori come Enzo Biagi, Andrea Camilleri, Vittorio Gassman, Alessandro Baricco, Dacia Maraini, Fernanda Pivano e molti altri.