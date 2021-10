Quando va in onda Imma Tataranni 2? L’attesa sta per terminare e mentre in tv continuano ad andare in onda a rotazione i promo con un laconico “Prossimamente”, i fan sanno già che Vanessa Scalera tornerà in scena entro la fine del mese. Matera sarà ancora la location di nuovi casi e delle passioni che Imma Tataranni 2 porterà sullo schermo riprendendo proprio da dove eravamo rimasti.

La fiction di Rai1 tratta dai romanzi di Mariolina Venezia porterà sullo schermo il nostro amato sostituto procuratore alle prese con nuovi casi su cui indagare con al fianco il fidato Calogiuri (interpretato da Alessio Lapice). Chi ha seguito i primi episodi sa bene che la rossa ha una vera e propria ossessione per il suo giovane collaboratore, una vera e propria attrazione che ha portato al bacio nel finale della prima stagione, cosa succederà adesso e quando andrà in onda Imma Tataranni 2?

Vanessa Scalera tornerà in tv dal 26 ottobre 2021, quindi il martedì sera, occupando la serata che fino a qualche giorno fa era occupata con un’altra rossa detective, la protagonista di Morgane Detective Geniale. Imma Tataranni è chiamata a resistere alle tentazioni provando a conciliare lavoro e famiglia ripartendo dal malore avuto dal marito (e dalle sue bugie) e da un movimentato rapporto con la figlia Valentina che adesso è paladina della causa ambientalista.

Imma Tataranni 2 andrà in onda con un doppio episodio a serata per un totale di otto, i primi quattro in tv fino al 16 novembre, i restanti nella primavera del 2022. Alla regia della seconda stagione ritroviamo Francesco Amato mentre la sceneggiatura è invece stata scritta da Mariolina Venezia. Il resto lo scopriremo quando la serie tornerà finalmente in onda dopo quasi due anni di attesa e tanti slittamenti, rimarremo delusi? Gli ascolti saranno come quelli della prima stagione?