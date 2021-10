Quando esce IOS 15.1? La domanda è d’obbligo per quei possessori di iPhone che non trovano affatto eccelsa l’esperienza software con IOS 15 e release successive (come pure l’ultima iOS 15.0.2). Gli sviluppatori stanno lavorando di buona lena al prossimo passaggio e sembra proprio che l’attesa non sarà ancora lunga.

Grazie all’informatore @RobertCFO presente su Twitter, c’è già una presunta data di uscita del prossimo update in veste ufficiale. C’è da dire che proprio iOS 15.1 è già giunto alla sua quarta beta e proprio per questo motivo appare plausibile l’appuntamento fissato con il rilascio di lunedì 25 ottobre. Proprio il tipster sarebbe entrato in possesso di una mail interna ad Apple in cui si indica la data come quella prefissata per la distribuzione del prezioso firmware.

Volendo ragionare su quando esce iOS 15.1 e dunque sulla data del 25 ottobre, l’appuntamento risulta sensato anche per un altro motivo. Domani 18 ottobre, Apple ha in programma l’ evento “Unleashed” di Apple per la presentazione dei nuovi MacBook Pro con macOS Monterey. Come da tradizione, in passato l’azienda di Cupertino ha dato il via a release importanti quasi sempre ad una settimana dai lanci hardware. Verrebbe riproposto dunque uno schema già collaudato, considerando proprio che gli aggiornamenti trovano spazio pure sempre nella parte iniziale della settimana.

Dopo aver chiarito quando esce iOS 15,1 nella sua versione definitiva, si potrebbe azzardare anche un’ipotesi. Proprio in concomitanza con l’evento Apple di domani, potrebbe essere messa a disposizione la quinta beta della versione software. Si tratterebbe di un rilascio più maturo e completo, l’ultimo sperimentale per la risoluzione di bug ed errori riscontrati fino a questo momento. Nel caso ciò avvenga veramente, non ci sono dubbi sul fatto che bisognerà attendere il tardo pomeriggio per il via alla distribuzione anche nel nostro paese, ai margini del keynote del noto brand.