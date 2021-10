Quali sono i canali prova per nuovo digitale terrestre, per il primo passaggio previsto già questo martedì 20 ottobre? Ci sono dei chiarimenti da fornire ai nostri lettori per non indurli in confusione tra l’imminente passaggio alla codifica MPEG4 e lo switch off vero e proprio verso lo standard DVB-T2 che è ben altra cosa.

Cosa accadrà fra soli 2 giorni

Da martedì 20 ottobre 2021 e poi fino a tutto il primo trimestre del 2022, tutti i canali passeranno alla codifica MPEG4, in pratica quella associata all’alta definizione. L’operazione si rende necessaria, oltre che per un miglioramento del servizio di trasmissione, pure per liberare entro il prossimo 1 luglio 2022 la banda 700 MHz per le società di telecomunicazioni.

Subito dal 20 ottobre saranno 15 i canali ad essere visibili solo in HD: tutti quelli Rai tranne Rai 1, 2, 3 e Rai News 24 e tutti quelli Mediaset tranne Rete 4, Canale 5 e Italia 1 in pratica. In questa prima fase bisognerà solo avere una TV compatibile con l’alta definizione, nulla di più. I canali prova per nuovo digitale terrestre relativo solo al primo passaggio allo standard Mpeg 4 sono quelli presenti da 500 in poi, appunto quelli HD. Nel caso si riesca a visualizzare almeno una delle reti indicate, il primo cambiamento dietro l’angolo non avrà alcun impatto sul proprio apparecchio.

I veri canali prova per nuovo digitale terrestre

Rispetto al cambiamento in atto dal 20 ottobre, il vero e proprio swicth off allo standard di trasmissioneDVB-T2 è previsto dal 1 gennaio 2023. Per questo secondo cambiamento sono già pronti i televisori venduti dal 2018 in poi. Ad ogni modo, per effettuare una verifica del proprio apparecchio, ci si potrà avvalere di specifici canali prova. Questi sono due, il 100 o 200. Nel caso si riesca a visualizzare i contenuti delle due reti e queste non appaiano completamente nere o con messaggio di errore, si avrà già la certezza di non essere toccati dal prossimo passaggio.