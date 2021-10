Francesco Facchinetti aggredito da Conor McGregor. Questo il racconto dell’ex DJ Francesco che arriva dalle sue storie su Instagram. Durante la notte, spiega il figlio d’arte, di fronte all’hotel St. Regis di Roma il campione di MMA lo ha colpito con un pugno in pieno volto senza un apparente motivo. Secondo la sua versione il tutto sarebbe avvenuto in presenza di almeno 10 testimoni, compresa la moglie e altre amiche, dopo che i due avrebbero trascorso due ore a parlare amichevolmente e a scherzare insieme. Francesco Facchinetti, del resto, afferma di essere da sempre un fan del fighter.

Francesco Facchinetti aggredito da Conor McGregor

Francesco Facchinetti, aggredito da Conor McGregor, ha raccontato tutto in una serie di video postati nelle storie di Instagram. L’episodio si è verificato durante una festa privata. Ecco la sua testimonianza:

“Alle 2,30 di questa notte sono stato aggredito dal signor McGregor, che mi ha dato un pugno in bocca. Mi ha spaccato il naso davanti a dieci testimoni, i suoi amici e le sue guardie del corpo. Mi ha aggredito senza motivazione dato che abbiamo parlato per più di due ore e ci eravamo anche divertiti insieme. Potevo starmene zitto e non dire niente a nessuno, ma siccome mi è andata bene e sono qui a raccontarlo, devo dire che quella persona è veramente violenta e pericolosa. Spero che questa sia la volta buona che la paghi, confido nella giustizia italiana”.

La versione della moglie Wilma Faissol

Wilma Faissol, moglie di Francesco Facchinetti, racconta lei e Francesco erano stati invitati al St. Regis perché Conor McGregor si trova a Roma per battezzare suo figlio al Vaticano. “A un certo punto Conor McGregor ci ha invitati a un’altra festa. Francesco ha detto: ‘Ok, andiamo’, e il lottatore gli ha tirato un pugno”. Wilma racconta che “per fortuna” Francesco Facchinetti era molto vicino al campione di MMA, quindi quest’ultimo non ha avuto la possibilità di caricare il pugno a distanza. Quindi Facchinetti è precipitato all’indietro per poi rotolare sul pavimento.

“Credevo fosse uno scherzo”, spiega Wilma, ma poi ha visto 4 uomini tenere fermo McGregor contro la parete. “Voleva continuare l’aggressione”. La coppia ha dunque fatto rientro al proprio albergo per poi procedere con una denuncia. Entrambi sostengono che McGregor sia una persona “violenta e pericolosa” e consigliano a chiunque di stare attento alla sua presenza, visto che lo sportivo rimarrà in Italia fino al 26 ottobre.