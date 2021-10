Dodi Battaglia a Verissimo è un uomo travolto dal dolore. Non deve essere stato facile, per Dodi, questo periodo storico. Dopo la scomparsa di Stefano D’Orazio, storico batterista dei suoi Pooh, l’artista sta affrontando anche la tragica scomparsa della moglie Paola, morta il mese scorso dopo un’estenuante lotta contro il tumore al cervello.

Dodi lo aveva annunciato su Facebook postando uno scatto che mostrava un cielo azzurro ornato di nuvole, come per cercare leggerezza in un momento di grave disperazione. Una disperazione, quella di Dodi, che si percepisce anche dalle telecamere di Verissimo alle quali l’artista si racconta, e racconta il suo grande amore per Paola Toeschi. Come sta oggi, Dodi Battaglia? “È molto più dura di quello che potessi immaginare. È un dolore che non va via, anche fisicamente”.

Nei suoi ricordi sono ancora vivi i momenti vissuti accanto a Paola fino alla fine: “Ho vissuto abbracciato a lei, le parlavo tutto il giorno”. Oggi c’è un gran vuoto, ma Dodi trova conforto nella figlia Sofia con la quale sta riorganizzando la sua vita. Per il momento la musica è in battuta d’arresto, ma presto si tornerà in studio e sul palco. Oggi il dolore è troppo forte per parlare di rinascita.

“L’ho conosciuta con il sorriso e se ne è andata con il sorriso. Nonostante la malattia non ha mai cambiato il suo atteggiamento nei confronti della vita, non ha mai avuto un moto d’ira o perso la fede”

Paola aveva solo 51 anni, quando si è spenta. Fino alla fine, come racconta Dodi, ha avuto un atteggiamento positivo nei confronti della malattia dando anche a lui stesso una grande lezione di vita. Oggi Dodi e Sofia vivono nella speranza che Paola ascolti le loro parole, che risponde alle loro domande: “Forse è suggestione, ma io so che può rispondermi”.