I Samsung Galaxy S22 arriveranno il prossimo anno, sempre in numero di 3 dispositivi, di cui il ‘+’ potrebbe essere rinominato. Stando a quanto riportato da ‘SamMobile‘, al Samsung Galaxy S22 e S22 Ultra sarà affiancato il l’S22 Pro. Il modello Ultra avrà un design squadrato come quello della serie dei Galaxy Note, chiamato a sostituire proprio l’esemplare che quest’anno non è stato presentato. Una cocente delusione, questa, per gli appassionati della line-up, che speriamo possa tornare per il 2022, così come previsto da alcuni leaker.

Il Samsung Galaxy S22 Ultra rappresenterà il giusto compromesso: l’alloggio per la SPen dovrebbe trovarsi sul lato sinistro, così da agevolare l’eventuale upgrade dalla serie dei Note 20. I prossimi top di gamma del produttore asiatico saranno probabilmente presentati a febbraio 2022, mentre per l’11 gennaio sarebbe atteso il Samsung Galaxy S21 FE, che ci auguriamo abbia la forza di farsi comunque strada, nonostante a distanza di un mese verranno lanciati i Samsung Galaxy S22 (purtroppo, la crisi mondiale dei chip non ha dato tregua ad alcun OEM, compreso il colosso di Seul).





Per farvi un’idea di come potrebbero essere i prossimi Samsung Galaxy S22, S22 Pro e S22 Ultra, guardate un po’ i render qui sotto, molto dettagliati e ben fatti (in questo modo, riuscirete senz’altro a capire come i top di gamma 2022 si presenteranno in termini di design). Il modello che, più di tutti, subirà modifiche di un certo tipo sarà proprio l’S22 Ultra, che, in qualche modo, fonderà insieme le caratteristiche principali delle serie S e Note (affinché quest’ultima possa mancare il meno che si potrà agli appassionati della serie, che non sono per niente pochi). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.