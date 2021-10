Cast e personaggi di Cuori su Rai1 sono pronti a conquistare il pubblico e tenerci compagnia per settimane raccontando la storia di un gruppo di pionieri della medicina riportandoci indietro, negli anni ’60. Prende il via oggi, 17 ottobre, alle 21.25 su Rai1 portando sullo schermo Matteo Martari e Pilar Fogliati alla guida di un gruppo di medici che rivoluzionò la allora nascente cardiochirurgia andando alla ricerca di nuove tecniche sfidando ogni giorno i limiti della scienza.

Cuori è una coproduzione Rai Fiction e Aurora TV Banijay con il Centro di Produzione Rai di Torino e il sostegno di Film Commission Torino Piemonte, alla sua regia ci sarà Riccardo Donna, soddisfatto per quello che è riuscito a fare in questa serie, e sullo schermo i protagonisti Daniele Pecci, Matteo Martari e Pilar Fogliati.

Ci sono loro a capo di cast e personaggi di Cuori nei panni dei tre geniali e ambiziosi medici dell’ospedale Molinette di Torino. Ad aprire le danze sarà il primo episodio dal titolo L’Americana e Io Svedese in cui Cesare Corvara, personaggio interpretato da Daniele Pecci, primario dell’ospedale “Molinette”, sta radunando a Torino una squadra per realizzare il primo trapianto di cuore della storia. La sua sarà un’impresa titanica non solo nella sua costituzione ma anche per l’investimento personale che servirà per compiere la loro missione.

Ecco il promo della serie:

"L'arma più potente al mondo è il cuore. Quell'organo che qualcuno riesce a guarire ma che se ferito fa male ogni volta che respiri."#Cuori da STASERA 17 ottobre alle 21.25 su Rai1 e RaiPlay pic.twitter.com/jVesczHjrm — Rai1 (@RaiUno) October 17, 2021

Al suo fianco ci sarà il personaggio interpretato da Matteo Martari, Alberto, chirurgo ingegnoso e appassionato, che per partecipare all’impresa, ha lasciato Stoccolma proprio come Delia (Pilar Fogliati), cardiologa a Houston, che si imbarca su un aereo diretto a Torino. L’incontro tra i due sarà una sorpresa per entrambi che porterà scompiglio nelle loro e altrui vite proprio per quello che in passato li ha legati.

Nel secondo di Cuori intitolato Finché amore non ci separi, al centro di tutto ci sarà il primo giorno in corsia di Delia con tutto quello che questo significa per una donna in un mondo di uomini. I pazienti non hanno fiducia in lei, i colleghi la guardano con sospetto e Alberto si mostra particolarmente ostile e lo stesso vale per Virginia pronta ad iniziare il tirocinio che il padre, Cesare Corvara, l’ha costretta a fare. Nel frattempo, quest’ultimo deve difendere la scelta di avere assunto un cardiologo donna mettendo a rischio il suo ruolo ma lui non si tira indietro, come andrà a finire?