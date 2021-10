Balthazar 2 su Giallo è pronto al debutto. Il poliziesco francese torna con i nuovi episodi il 24 ottobre, una settimana dopo terminate le repliche.

Stasera, domenica 17 ottobre, si conclude infatti la prima stagione con gli episodi Vite a pezzi e Scomparse.

Nel primo, Balthazar esamina un cadavere smembrato trovato nel fiume, ma quando le parti del corpo non corrispondono si rende conto che c’è un’altra vittima. Mentre Bach indaga sul crimine, Balthazar discute se dirle che l’assassino di Lise potrebbe aver commesso altri 6 omicidi.

Nel secondo, nonché finale di stagione, Balthazar arriva sulla scena di un terribile incidente automobilistico e trova il corpo di una donna a pochi metri di distanza. La polizia presume che sia stata uccisa nell’incidente, ma Balthazar stabilisce che è morta diverse ore prima e che il suo cadavere era in uno dei bagagliai dell’auto.

Balthazar 2 su Giallo andrà in onda ogni domenica in prima serata dal 24 ottobre, per un totale di 10 episodi divisi in cinque appuntamenti.

Si parte dall’episodio 2×01, dal titolo Marcia Funebre, di cui vi riportiamo la sinossi:

Un cane morto ricoperto di sangue umano guida la polizia in una frenetica caccia a un neonato scomparso. I sospetti cadono sulla tata del bambino, ma Balthazar fa una conclusione diversa.

La serata si conclude con l’episodio 2×02 intitolato Eterno riposo, ed ecco la sinossi:

Una raccolta di ossa rinvenute in un vecchio edificio abbandonato restituisce 3 corpi risalenti al Medioevo e uno morto una settimana fa, parzialmente sciolto nell’acido.

Nel cast e personaggi di Balthazar, Tomer Sisley nei panni del patologo forense Raphaël Balthazar; Hélène de Fougerolles interpreta il Capitano Hélène Bach; Philypa Phoenix è Fatim; Côme Levin è Eddy; Yannig Samot è il tenente Jérôme Delgado; e Pauline Cheviller nella parte di Lise, l’ex compagna di Balthazar assassinata da un serial killer.

L’appuntamento con Balthazar 2 su Giallo è per il 24 ottobre alle 21:10.

Di seguito il link al promo della seconda stagione in italiano:

https://www.facebook.com/GialloTv/videos/283878586729370/