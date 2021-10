Ci sono ancora falsi Green Pass in vendita su Telegram, anzi i certificati verdi fake sono ritornati in auge soprattutto in questi giorni a seguito dell’introduzione dell’obbligatorietà del documento nei luoghi di lavoro, sia pubblici che privati. Chi ha deciso di non vaccinarsi e non vuole sottoporsi neanche a ripetuti tamponi ha provato ad aggirare l’ostacolo in maniera illegale. La Procura Distrettuale di Catania è tuttavia intervenuta, portando a termine un’operazione con ottimi risultati.

Il Giudice per le indagini preliminari ha predisposto il sequestro di due canali Telegram dedicati proprio alla vendita di Green Pass falsi. I loro nomi “Green Bypass 2.0” e “Vendita Green Pass autentico” erano molto eloquenti e avevano attirato un numero cospicuo di utenti, fino a 5200.

Quanto costavano i falsi Green Pass su Telegram? Il valore commerciale dei certificati verdi era stimato in 250 euro da pagare in criptovaluta. La vendita truffaldina e illegale è stata rovinata dall’intervento del Compartimento della Polizia Postale di Catania che ha identificato due soggetti partecipanti ai gruppi, per i quali è stato disposta la perquisizione domiciliare ed informatica. La situazione per i primi soggetti interessati non è per nulla facile ma le verifiche continueranno per individuare anche altri utenti coinvolti.

I due canali per la vendita dei falsi Green Pass su Telegram ora sono stati oscurati. Non ci sono dubbi sul fatto che esistano attualmente altre vie, sempre attraverso l’app di messaggistica, per ottenere il certificato fasullo. Va chiarito, naturalmente, a chiunque insista per questa strada che, nonostante l’importante esborso in bitcoin, il lasciapassare risulterà quasi certamente non valido alla prova del nove, all’esibizione al primo ristorante, al lavoro, al cinema o in teatro. Molto meglio sarà rinunciare a questo stratagemma, pure per evitare di essere truffati e magari anche passibili di ricatto in futuro.