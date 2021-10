The Rookie 4 ci sarà? Prima di scoprirlo, stasera 16 ottobre si conclude la terza stagione della serie crime con Nathan Fillion. L’atteso matrimonio tra Angela e Wesley riserverà più di qualche colpo di scena, con un finale shock.

Di seguito le anticipazioni.

Si parte con l’episodio 3×13 dal titolo Triplo Servizio, di cui vi riportiamo la sinossi:

Gli agenti Nolan e Bradford sperano di poter ridurre l’escalation di una guerra alla droga prima che vengano perse vite innocenti. Nel frattempo, l’agente Harper spera di poter preparare l’agente Chen ad andare sotto copertura.

La serata si conclude con l’episodio 3×14 intitolato Il confine, che costituisce il finale di stagione.

L’agente Nolan si ferisce leggermente mentre insegue un taccheggiatore e il procuratore distrettuale locale vuole accusare il sospettato di aggressione nonostante i desideri di Nolan. Nel frattempo, Lucy va sotto copertura, la sede del matrimonio di Lopez viene sequestrata dall’FBI e Nolan incontra il suo nuovo vicino.

Nel cast di The Rookie 3, Nathan Fillion nei panni di John Nolan; Alyssa Diaz è Angela Lopez; Richard T. Jones è Wade Grey; Titus Makin è Jackson West; Mercedes Mason è Zoe Andersen; Melissa O’Neil interpreta Lucy Chen; Eric Winter è Tim Bradford; e Mekia Cox nella parte di Nyla Harper.

The Rookie 4 si farà. La serie è stata rinnovata per un quarto ciclo di episodi, in onda dal 26 settembre sulla rete americana ABC. Il poliziesco è stato premiato per il suo indice di ascolto: ben 10 milioni di spettatori (contando i dati in live streaming e sulle piattaforme digitali) nella sola terza stagione. L’attrice Camille Guaty tornerà nei panni della signora della droga guatemalese Sandra “La Fiera” De La Cruz, e Dylan Conrique nel ruolo di Tamara Collin, la studentessa senza tetto che l’agente Chen prende sotto la sua ala. New entry nel cast, Tru Valentino che interpreta la nuova recluta Aaron Thorsen.

L’appuntamento con il finale di The Rookie 3 è per stasera su Rai2 alle 21:05.