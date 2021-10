You 3 è arrivata su Netflix il 15 ottobre con una nuova storia di stalking, ossessioni, omicidi e cadaveri di cui sbarazzarsi con relativo occultamento di prove. La serie con Penn Badgley prova a trovare nuove strade dopo due stagioni in cui è successo praticamente di tutto, con trame folli al limite dell’illogico, ma non regala grosse sorprese se non nella première di stagione.

Attenzione Spoiler!

You 3 si libera sin da subito di un personaggio apparentemente destinato a restare a lungo: la nuova vittima delle attenzioni morbose del protagonista Joe Goldberg, l’affascinante vicina di casa Nathalie, finisce uccisa nel seminterrato del nuovo negozio di pasticceria di Love Quinn. Ad ucciderla è proprio lei, la psicopatica mammina di Henry e ossessiva moglie di Joe, incapace di trattenere i suoi impulsi violenti e completamente posseduta dalla sua volontà di proteggere la famiglia da ogni minaccia esterna.

You 3 finisce così per dedicare la prima parte di stagione al mistero della sparizione di Nathalie, che Joe e Quinn hanno seppellito nei boschi adiacenti al sobborgo di Madre Linda, un sobborgo californiano in cui vivono come un’apparentemente felice coppia di neogenitori. L’omicidio innesca una serie di conseguenze relative alla necessità dei due assassini di farla franca per l’ennesima volta, ma soprattutto implica il fatto che la guest star Michaela McManus non appaia più nel corso della stagione se non in qualche flashback.

Durante la produzione di You 3, McManus era stata annunciata come l’interprete del nuovo oggetto del desiderio del maniacale Joe, ma esce di scena praticamente subito e in modo inaspettato. La showrunner Sera Gamble ha spiegato a TVLine il motivo della sua scelta creativa, ovvero la necessità di sorprendere un pubblico che rischiava di abituarsi alle dinamiche della serie.

Devi continuare a cambiare le cose. Dirò questo, anche se non dovrei dirlo ad alta voce: con uno spettacolo come questo, in cui la prima stagione è stata una cavalcata così divertente e tortuosa basata sul libro di Caroline [Kepnes], dovevamo davvero dimostrarvi all’inizio della seconda stagione che saremmo stati ancora in grado di sorprendervi. Quindi abbiamo fatto un sacco di cose nella seconda stagione per provare a farlo. La conversazione all’inizio della terza stagione è stata: ‘Cosa pensi che accadrebbe se fossi nei panni di uno spettatore?’. E la risposta è che Michaela sarebbe stata presente in tutta la stagione, quindi abbiamo pensato: ‘Deve andare nell’episodio 1’.

La scelta di aprire You 3 con l’omicidio di Natalie è stata compresa anche dagli attori Penn Badgley e Victoria Pedretti, sorpresi ma coscienti della necessità di scuotere il pubblico fin dal primo momento. Pedretti ha sottolineato quanto sia “divertente riuscire a sovvertire le aspettative della gente in televisione“, perché negli ultimi anni “ne abbiamo fruito tutti così tanto, che trovo sia sempre più difficile restare sorpresi“.