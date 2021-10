Tutto pronto per l’attesissima sfida di domani, domenica 17 ottobre, allo Stadio Maradona tra Napoli e Torino. La partita, che si terrà alle ore 18.00, è valida per l’ottava giornata del campionato di Serie A. Ed è proprio per il match di domani sera che il club del presidente Aurelio De Laurentiis scenderà in campo con una speciale casacca da gioco. Infatti, EA7 ha firmato la nuova maglia edizione ‘Halloween’, che verrà indossata sia domani contro i granata che il 28 ottobre contro il Bologna.

Si tratta della prima volta che un club di calcio sfoggerà in campo una nuova divisa ufficiale da gioco inedita e con un tema alternativo, caratterizzata da una grafica speciale pensata non solo in occasione della festa di Halloween, ma che può essere indossata in ogni momento della stagione. Sul fondo nero della casacca è possibile notare una ragnatela di colore bianco, che tende a ricordare il fantastico mondo dei supereroi. Per i tifosi e per i super appassionati della squadra partenopea, il kit speciale sarà a disposizione in una limited edition di 1926 esemplari, un numero per omaggiare proprio l’anno di fondazione della SSC Napoli, da acquistare sul Web Store SSC Napoli, sull’Amazon Brand Store, negli Official Store SSCN e in una particolare rete di rivenditori.

Per il momento ancora non ci sono immagini ufficiali di quella che sarà la maglia speciale Halloween che domani sera il Napoli indosserà contro il Torino, proprio per ottenere un effetto sorpresa (anche se la società azzurra ha confermato che la casacca ufficiale da gioco avrà un fondo nero ed una ragnatela bianc). I restanti dettagli della maglietta, come lo sponsor Lete, i numeri ed i nomi, dovrebbero essere in bianco con bordini rifiniti in rosso. Un concept della possibile t-shirt da gioco è stato realizzato da ‘NMRL Graphic’. Questa maglia sarà utilizzata per l’intera stagione, ma per adesso la vedremo contro il Torino e poi con il Bologna.