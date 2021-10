Guè Pequeno papà: le foto arriva su Instagram e svelano anche il sesso del nascituro. La fidanza del rapper, Yusmary Ruano, è in dolce attesa. Sarà una bambina.

Nelle scorse ore, Guè Pequeno aveva condiviso sui social alcuni contenuti, foto e video che lo vedevano rilassarsi. Ad accompagnarli la caption su Instagram “Big Daddy G”, all’apparenza priva di significato. Qualche ora dopo, invece, è stato svelato il segreto dietro quelle parole: Guè Pequeno diventa papà.

Le foto dela gravidanza della modella Yusmary Ruano hanno raggiunto i social attraverso i profili dell’agenzia di organizzazione di eventi si è occupata di seguire la festa per l’annuncio del sesso del bambino. La coppia è in attesa di una femminuccia e lo ha comunicato con baby shower in grande stile tutto rigorosamente in rosa.

Il tema scelto è stato quello di Hello Kitty, la figura a metà tra una ragazza e una gattina tenera di Tokyo nata nel 1974 che fattura ogni anno circa un miliardo di dollari. Amata in tutto il mondo, Hello Kitty vanta i migliori gadget ed è stata la grande protagonista del tema del baby shower in casa Guè Pequeno.

Il rapper diventerà presto padre di una bambina al fianco della sua compagna, Yusmary Ruano, che per la festa ha scelto di indossare un elegante ed attillato abito rosa che le metteva in risalto il pancione.

Ex Club Dogo, ora solista, Guè Pequeno è molto apprezzato nel mondo della musica ma è anche tra gli esponenti più riservati in assoluto tanto che ufficialmente ancora non ha confermato la sua imminente paternità.