Squid Game è la serie fenomeno del momento. La produzione sudcoreana di Netflix ha scalato le classifiche della piattaforma, diventando uno dei titoli più visti e richiesti di sempre (tanto da mandare in tilt i server in Corea del Sud). Una vera serie da record.

Ma Squid Game è anche nota per essere un survival show molto violento. I protagonisti sono centinaia di persone che partecipano a una competizione mortale, una serie di giochi per bambini, al fine di vincere una grande somma di denaro che cambierà le loro vite. Chi non riesce a superare i giochi, viene brutalmente ucciso.

Per questo motivo, Squid Game è una serie vietata ai minori, eppure non tutti prestano attenzione a questo.

È il caso di una scuola in Belgio, nel piccolo comune di Dinant, dove ha una madre ha denunciato le violenze subite dalla figlia mentre giocava a 1,2,3 stella. Un gioco innocente che nella versione di Squid Game diventa molto pericoloso.

Nella serie tv chiunque viene rilevato muoversi dalla grossa bambola meccanica che conta finisce per essere ucciso da fucili carichi pronti. Nella scuola “incriminata”, la Erquelinnes Béguinage Hainaut, le regole cambiano, ma di poco: chi viene beccato muoversi da chi conta, riceve uno schiaffo in pieno viso.

“Tutti i perdenti sono stati schiaffeggiati”, ha raccontato la donna, nelle parole riportate dai giornali locali. “Mia figlia non capiva il motivo. Non conosce Squid Game, non ha visto video o altro, quindi non capisco perché così tanti bambini ci giochino. È una serie vietata ai minori di 18 anni. Ora ho paura che mia figlia torni a casa ferita.”

Per placare le polemiche (e salvare anche la reputazione), la scuola municipale ha deciso di divulgare sui social un comunicato rivolto ai genitori dei bambini, che nel frattempo sono pronti a passare al secondo gioco di Squid Game:

“Cari genitori, probabilmente avrete già sentito parlare della serie Squid Game. In questa serie, i personaggi giocano a dei giochi per bambini e se perdono, vengono eliminati. Questa serie è vietata ai minori di 18 anni per le sue scene violente. I nostri studenti si divertono quindi a giocare a 1-2-3 stella (come nella serie) e chi perde riceve dei colpi. Siamo molto attenti e faremo di tutto affinché questo gioco pericoloso e malsano venga fermato. Confidiamo nel vostro sostegno e collaborazione per sensibilizzare i vostri bambini sulle conseguenze che questo può portare. Al fine di ciò, verranno prese sanzioni nei confronti dei bambini che con questo gioco continueranno a colpire altri loro coetanei. Giocare a 1-2-3 stella è ovviamente consentito!”.