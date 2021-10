Un’altra giornata complicata per Barbara Palombelli che nelle prossime ore potrebbe finire di nuovo nel mirino del popolo social e non solo. Questa volta la location del suo scivolone e delle sue dichiarazioni poco credibili, non è Forum bensì Stasera Italia. La conduttrice ieri sera, dall’alto della sua bella scrivania dorata, ha iniziato a dire la sua su come va amministrata Roma e su Green Pass e lavoro.

Tralasciando la prima parte sulla Capitale e la Raggi, quello che è finito nel mirino è la sua difesa a spada tratta del Green Pass nel mondo del lavoro. Dall’altra parte c’è Matteo Salvini che trova immorale il fatto di lasciare a casa senza stipendio un operaio che non vuole vaccinarsi, pur invitando tutti a farlo. Lo scontro tra i due si è fatto aspro quando il discorso si è spostato sulle forze dell’ordine e Barbara Palombelli ha esordito dicendosi certa di volere in casa sua un Carabiniere con il Green Pass per non prendere il Covid.

Ormai sappiamo tutti che essere vaccinati non vuol dire non prendere o trasmettere il virus e anche Barbara Palombelli dovrebbe saperlo ma forse presa dalla foga del momento non si è resa conto di averne sparata una più grossa dell’altra: davvero una persona che chiama i Carabinieri chiedendo soccorso al loro arrivo pensa al Green Pass?

#Palombelli “se fossi in pericolo e venisse un carabiniere a salvarmi, vorrei avesse VACCINO e #greenpass,non vorrei mi attaccasse #Covid19”

Quindi lei,vaccinata,ci sta dicendo che crede così poco nel vaccino da preferire rimanere col delinquente.

Questo il livello#staseraitalia pic.twitter.com/uCLR75uuZO — Valeria S. (@valy_s) October 16, 2021

Sulle sue dichiarazioni anche Matteo Salvini rimane dubbioso tanto da far notare il livello basso della discussione e così i social impazziscono accusandola nuovamente di essere scivolata su una buccia di banana dopo la questione femminicidio. A quanto pare il pubblico non le perdona più niente, come farà la giornalista a tornare in carreggiata?