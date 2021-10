Alba Parietti imita Ornella Vanoni, e Tale E Quale Show 2021 si tinge di bianco e nero. La showgirl torinese ha scelto il brano Domani è Un Altro Giorno, brano che la cantante milanese rivestì di gloria nel 1971. La canzone, in realtà, era la versione italiana di The Wonders You Perform di Tammy Wynette. L’anno scorso è ritornata alla ribalta con la riedizione registrata da Ornella insieme al trombettista Paolo Fresu, una nuova forgia per un prezioso diamante.

Alba Parietti imita Ornella Vanoni

Alba Parietti ha riproposto la versione classica, indossando un costume e sfoggiando un trucco che l’hanno resa oltremodo somigliante alla cantante milanese. In termini di performance vocale è forse banale dire che la somiglianza con l’originale è stata molto latente, e quando si tratta di Ornella Vanoni si parla di corde diverse, personalità diverse e carisma diversi.

Tuttavia il pubblico ha apprezzato l’impegno e il coraggio, esplodendo in una standing ovation a fine esibizione. Un salto di qualità, se vogliamo, di Alba Parietti dopo le imitazioni di Damiano dei Maneskin e Loredana Bertè. La showgirl torinese ha replicato anche la pronuncia peculiare della Vanoni, e questo dettaglio è stato notato da tutti.

Lo scontro con Cristiano Malgioglio

Malgioglio è severissimo, lo sappiamo, e quando si tratta di Alba Parietti il suo stiletto si fa sempre più affilato. Nel commentare l’imitazione di Ornella Vanoni, Cristiano è partito dal basso per poi dare l’affondo. Alba, però, non è rimasta in silenzio e lo ha cauterizzato con una frase.

Ecco la reazione di Cristiano Malgioglio:

“Questo brano è meraviglioso, lo ascolto quando sono malinconico. Purtroppo, anche ascoltando te ora sono diventato triste, abbattuto e infelice. In nome di Ornella Vanoni, chiedo scusa al pubblico italiano, sperando che abbiano ancora l’udito. La tua stonatura si è sentita da qui fino al Bangladesh”.

Alba Parietti risponde così: “Se tu fai il giudice, io posso fare Ornella”.

Più pacato il commento di Loretta Goggi, sempre incoraggiante con i concorrenti, che ha apprezzato l’impegno della soubrette torinese nel vestire i panni di un’icona della musica italiana. Ad ogni puntata di Tale E Quale Show il confronto tra Alba Parietti e Malgioglio è uno dei momenti più attesi.