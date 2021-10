Siete alla ricerca di uno smartwatch elegante, dotato di tante funzionalità e ad un buon prezzo? Allora non fatevi scappare il Huawei Watch GT 2 Pro, disponibile su Amazon nella colorazione Black e in offerta oggi, venerdì 15 ottobre, al prezzo di 179,99 euro (anziché 299,90 euro di listino). Per chi ancora non lo conoscesse a fondo, vediamo insieme le caratteristiche tecniche principali. Innanzitutto, questo orologio intelligente sfoggia una straordinaria eleganza artistica, con un quadrante provvisto di una superficie in zaffiro resistente all’usura. L’orologio presenta un telaio in titanio per un design leggero e solido. La cassa posteriore è in ceramica lucida: confortevole, si adagia in modo gentile sulla pelle.

Il Huawei Watch GT 2 Pro presenta un display AMOLED HD touchscreen da 1,39 pollici ed è dotato di interessanti funzionalità: è in grado di fornire dati completi come la velocità media, la pendenza massima, la pista e la distanza per lo sci di fondo, lo sci e lo snowboard. Lo smartwatch presenta anche la nuova modalità Golf Driving Range, capace di analizzare la postura dell’oscillazione e fornire dati di riferimento per migliorare la velocità e la frequenza dell’oscillazione. Il dispositivo supporta il monitoraggio preciso dei dati per più di 100 modalità di allenamento, tra cui 17 modalità professionali e 85 modalità personalizzate. Oltre a più di 10 allenamenti per la corsa.

Il Huawei Watch GT 2 Pro è dotato di sensori per il monitoraggio professionale del consumo di VO2max che riflette l’idoneità cardiorespiratoria e la capacità di resistenza nella prestazione fisiche. L’indossabile monitora anche i livelli di stress, del sonno e della frequenza cardiaca 24 ore su 24. Il dispositivo è anche un perfetto navigatore grazie alla funzione Route Back, in grado di registrare il vostro percorso utilizzando GPS e GLONASS per ottenere una posizione più precisa. Quanto alla batteria, la durata è garantita fino a 2 settimane di utilizzo (con 5 minuti di ricarica rapida wireless si otterrà un utilizzo di 10 ore). Insomma, non perdetevi la super offerta di questo smartwatch su Amazon al costo di 179,99 euro. Il prodotto è venduto e spedito dall’e-commerce.