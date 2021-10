In Easy On Me di Adele ritroviamo lei, la voce delle ballate più strazianti degli ultimi 20 anni che mantiene una promessa: restare se stessa. Tutti, in fondo, aspettavamo con ansia il momento per ascoltare finalmente la nuova vita della cantautrice britannica che quest’anno, finalmente, è pronta per offrirci un nuovo disco.

Sono passati 6 anni da 25 (2015) e possiamo dire che il 2021 sarà l’anno di 30, nuova release di Adele nonché 4° album in studio di una voce e un’eleganza d’altri tempi. Easy On Me è una ballata che ci fa capire che in 6 anni Adele è rimasta lì, ad accarezzare il suo pianoforte per sviscerare ancora una volta il suo vissuto e raccontare il nostro. La dolcezza di Someone Like You e Hello è lievemente scomparsa, perché a questo giro Adele si appropria dell’attitudine da bad-ass e tuona: “Vacci piano con me, baby”. Fragile, sì, ma non così vulnerabile.

Troviamo, in Easy On Me di Adele, i temi della nostalgia e del rimpianto che ci hanno fatto affezionare a lei, ma esiste anche un’interpretazione secondo la quale si parlerebbe delle premesse di una nuova relazione. Secondo questa pista, Adele mette le mani avanti con il suo nuovo amore, ponendolo in guardia sulle intenzioni. Nel video, firmato da Xavier Dolan, Adele si allontana da una casa diroccata e piena di ricordi e si mette in macchina. La sua mente esplora memorie vicine e lontane, una serie di diapositive che sembrano giustificare l’atmosfera malinconica del brano.

30 è dunque il disco del grande ritorno di Adele, suggellato da questo nuovo singolo che apre il sipario verso la musica che ascolteremo. L’album uscirà il 19 novembre.

Possiamo dire che Easy On Me di Adele è la classica ballata della cantautrice londinese, il ritorno di un ritorno che apre nuovi cerchi e ne chiude di vecchi.

Testo

There ain’t no gold

In this river

That I’ve been washing my hands in forever

I know there is hope

In these waters

But I can’t bring myself to swim

When I am drowning

In this silence baby let me in Go easy on me baby

I was still a child

Didn’t get the chance to

Feel the world around me

I had no time to choose

What I chose to do

So go easy on me There ain’t no room

For things to change

When we are both so deeply

Stuck in our ways

You can’t deny how hard I have tried

I changed who I was

To put you both first

But now I give up I had good intentions

And the highest hopes

But I know right now

It probably doesn’t even show

Traduzione