I Bei Momenti di Gianluca Grignani è probabilmente la traccia che mancava in quel capolavoro che è La Fabbrica Di Plastica (1996), che ancora oggi pochi apprezzano. Il problema non è il rock – e Vasco ci insegna che il rock può essere universale e alla portata di tutti – ma il carisma di Gianluca, che con Destinazione Paradiso (1995) aveva illuso un pubblico preso dalla pancia e dagli ormoni, ma il vero disilluso era proprio lui. Ecco, quindi, che quel disincanto era diventato La Fabbrica Di Plastica, perla rara del rock italiano degli anni ’90 e sfogo giovanile di un artista che non voleva piegarsi al mainstream e alle logiche commerciali.

Oggi Gianluca Grignani è un veterano, un artista completo che ha firmato ballate memorabili (Speciale, ad esempio) e tormentoni (L’Aiuola) ma che sceglie di ritornare alla sua passione per il rock. Ne I Bei Momenti il cantautore preme nuovamente il distorsore, si muove tra flam di batteria e noise-gate, usa l’LFO per spezzettare i suoni e diffonderli nel tempo e si abbandona in liriche ora frenetiche e ora lineari. Nel suo messaggio c’è uno scontro generazionale, lo sfottò alla società contemporanea ma anche una fotografia della scena musicale negli occhi di chi ha vissuto pienamente gli ultimi 30 anni della canzone italiana.

C’è il rock, c’è il blues, ci sono i riff e gli stop, contaminazioni che già avevamo apprezzato ne La Fabbrica Di Plastica che oggi, ne I Bei Momenti di Gianluca Grignani, trovano maturazione. Ci fa capire, il cantautore milanese, che quella voglia di ribellione e anticonformismo non l’ha mai abbandonato.

L’ultimo album di Gianluca Grignani è A Volte Esagero (2014) e l’ultimo inedito pubblicato è Non Dirò Il Tuo Nome, uscito nel 2020. DI seguito il testo de I Bei Momenti, un ritorno al rock nel contenitore di un artista maturo e consapevole.

Testo