Sta dando problemi ai suoi utenti l’app Samsung Health: stando a quanto riportato da un utente su ‘reddit.com‘, a bordo del proprio Samsung Galaxy Watch 4 avrebbe notato un comportamento anomalo dell’applicazione data la scomparsa improvvisa e ingiustificata del grafico continuo relativo alle registrazione della frequenza cardiaca. In realtà, non si tratta di un vero e proprio problema, in quanto il nuovo aggiornamento rilasciato per l’app Samsung Health avrebbe rimosso tale funzione. Adesso l’app esibisce alcune barre temporali con le informazioni relative al battito cardiaco massimo, medio e minimo. L’assistenza clienti si è premurata di confermare quanto appena detto, rispondendo ad un altro utente, che pure aveva notato la scomparsa della funzione.

Il nuovo grafico si associa alla versione 6.19.1.001 dell’app Samsung Health, e non interessa gli utenti che non hanno ancora provveduto ad installarla. Se non siete soddisfatti del nuovo sistema di tracking del battito cardiaco potrete pur sempre decidere di tornare a quello vecchio installando la versione precedente dell’app Samsung Health (scaricandone il file APK per poi procedere all’installazione manuale avendo cura di flaggare la funzione che consente di installare file da sorgenti sconosciute, a patto di effettuare il download di contenuti sicuri).

Come ormai avrete capito, non parliamo di un problema che andrà risolto, bensì della rimozione del grafico continuo della frequenza cardiaca in luogo di un nuovo sistema di tracking, che può piacere o non può piacere. Avevate notato anche voi la modifica apportata nell’app Samsung Health da parte del colosso di Seul? La cosa potrebbe anche non rappresentare un grosso problema per qualcuno, anche se altri avrebbe preferito continuare ad utilizzare il vecchio sistema di tracking del battito cardiaco. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.