Un’interessante novità è in arrivo su WhatsApp e riguarda la sicurezza per i messaggi, aspetto che risulta essere imprescindibile per chi utilizza quest’app di messaggistica. Tutto ciò che si condivide con amici, parenti, colleghi o conoscenti sulla piattaforma di WhatsApp deve essere ancora più sicuro e la crittografia end-to-end ora sarà disponibile anche sui backup.

Come cambiano i backup WhatsApp con il nuovo aggiornamento

Un altro tassello da analizzare bene su WhatsApp, dunque, dopo la storia dell’app bloccata su vecchi smartphone da novembre. Questo tipo di impostazione è diventata predefinita circa cinque anni fa, proteggendo le diverse chat che avevano luogo su quest’app di messaggistica. Nessuna informazione quindi può rischiare di essere letta da WhatsApp o dagli sviluppatori, ma ora con la crittografia end-to-end estesa anche per il mondo backup, la sicurezza risulta essere ancora maggiore.

Più nel dettaglio, a partire dalle ultime 24 ore, è disponibile una nuova funzione di sicurezza assolutamente facoltativa e che permette di proteggere i backup archiviati su Google Drive o iCloud con la crittografia end-to-end. Ciò che conta è che, almeno per il momento, WhatsApp sia l’unica app di messaggistica istantanea ad offrire questo elemento di sicurezza per ciò che riguarda non solo i classici messaggi di testo, ma anche per i contenuti multimediali, messaggi vocali, videochiamate e backup delle chat dei propri utenti.

Come accennato in precedenza è una funzione che può essere attivata in modo facoltativo e chi ha intenzione di attivare questa crittografia end-to-end per i backup di WhatsApp deve creare una password o una chiave di crittografia a 64 cifre che non deve essere ovviamente rivelata a nessuno. In questo modo né WhatsApp, né i fornitori di servizi di backup potranno leggere i backup o accedere alla chiave richiesta per sbloccarli.

Un aspetto importante che migliorerà ulteriormente la sicurezza su WhatsApp e che potrà senza dubbio far sentire gli utenti più protetti. Una funzione che arriverà in maniera graduale per tutti coloro che utilizzano quest’app di messaggistica, purché ovviamente si utilizzi una versione aggiornata all’ultima release.