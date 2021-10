Penn Badgley di You è diventato papà contemporaneamente nella vita e nella serie che interpreta, insieme al suo personaggio in You di Netflix, ma la paternità affrontata sul set e quella lontano dalla telecamere gli sono parse esperienze completamente diverse.

Penn Badgley di You e sua moglie, Domino Kirke, hanno dato il benvenuto al loro primo figlio insieme l’anno scorso, un’esperienza che l’attore definisce “gioiosa”, a differenza di quella di Joe Goldberg nella serie: il viaggio verso la paternità, però, gli ha quasi reso le cose più difficili nell’interpretazione della serie.

Penn Badgley di You e la sua co-protagonista Victoria Pedretti hanno raccontato ad Access Hollywood il loro approccio alla terza stagione del thriller di successo di Netflix. E Badgley in particolare ha sottolineato come la paternità nella vita reale abbia effettivamente reso l’esperienza di calarsi nei panni del neopapà Joe una sfida piuttosto complessa.

La cosa divertente è che ero curioso di sapere come fosse per me la paternità, come avrebbe influenzato la mia esperienza con Joe e la recitazione con lui. A volte non è stato proprio d’aiuto perché stavo vivendo un’esperienza così leggera e gioiosa – ed è ancora così – e invece Joe è così pietrificato. È così spaventato, e ovviamente posso identificarmi con la paura, ma è così morboso nel suo istinto primordiale ossessivo, una sorta di autoconservazione, che a volte ho quasi trovato più difficile portare a casa il risultato in certe scene.

Penn Badgley di You ha più volte preso le distanze dal suo personaggio, uno stalker ossessionato dall’idea dell’amore perfetto che finisce per controllare, possedere e devastare le vite delle sue vittime, diventando anche un serial killer suo malgrado. Nella terza stagione disponibile dal 15 ottobre su Netflix è sposato con l’altrettanto problematica Love Quinn e i due hanno un bambino, ma le ossessioni e i disturbi patologici dei protagonisti continuano a spingerli verso crimini terribili dai quali cercheranno di uscire puliti.