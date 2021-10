Dopo la sosta per le Nazionali, finalmente il campionato di Serie A è pronto a ritornare protagonista con tante sfide avvincenti. Il Napoli allenato da mister Luciano Spalletti domenica 17 ottobre ospiterà, alle ore 18.00, il Torino di Juric allo Stadio Maradona (il match è valido per l’ottava giornata della stagione). Intanto, tra le diverse notizie riguardanti il club partenopeo, ve n’è una di calciomercato davvero interessante, relativa proprio ad un difensore in forza ai granata, ossia Gleison Bremer.

Ebbene, stando a quanto riportato dall’edizione giornaliera del quotidiano sportivo la ‘Gazzetta dello Sport’, il 24enne brasiliano del Torino sarebbe finito nel mirino di diversi club, sia esteri che italiani, e tra questi anche il Napoli. Il difensore centrale, però, si trova ad un passo dal rinnovo del contratto fino al 2024. Infatti, il calciatore ed il club del presidente Urbano Cairo sarebbero pronti a raggiungere un accordo di prolungamento del contratto, in scadenza il 30 giugno 2023. Si tratta di un’offerta molto ricca quella che la società granata ha presentato a Bremer (si parla addirittura di un ingaggio triplicato rispetto a quello attuale).

Qualora l’operazione di rinnovo Bremer-Torino dovesse andare in porto,l’operazione consentirà al club piemontese di blindarlo dinanzi ai forti e continui allunghi che, nelle ultime settimane, stanno giungendo da diversi club d’Europa, tra cui Barcellona, Tottenham, Manchester United e Borussia Dortmund. Anche due italiane sembrano essere inteerssate alle prestazioni del centrale di difesa, ovvero l’Inter ed il Napoli. Molti club, dunque, stanno seguendo con spiccata attenzione la forte crescita del calciatore ed è proprio per questo motivo che la firma sul rinnovo darà la forza giusta al Torino qualora dovesse esserci in futuro un nuovo e potenziale assalto. Insomma, il club granata farà di tutto per tenersi stretto uno dei calciatori che è cresciuto di più negli ultimi tempi, ma il Napoli di De Laurentiis non mollerà certo la presa.