I nuovi Redmi Note 11 e Note 11 Pro iniziano a calamitare l’attenzione degli appassionati: i dispositivi potrebbero essere presentati il prossimo 11 novembre, giornata mondiale dei single. Lu Weibing, general manager di Redmi, ha condiviso su Weibo un post affermando che la compagnia è quasi prossimo al loro lancio. Come riportato da ‘gizmochina.com‘, Redmi Note 11 dovrebbe equipaggiarsi con uno schermo LCD con frequenza di refresh rate a 120Hz, una fotocamera frontale da 13MP, il processore MediaTek Dimensity 810 ed una fotocamera posteriore con sensore principale da 50MP.

Si parla anche di una batteria da 5000mAh con supporto alla ricarica rapida a 33W. Le configurazioni dovrebbero essere due, di cui una con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, e l’altra con 8GB di RAM e 128GB di storage. Redmi Note 11 avrà un prezzo di 1199 e 1599 Yuan, pari a circa 160 e 215 euro al cambio attuale. Il Redmi Note 11 Pro, invece, adotterà probabilmente uno schermo OLED con frequenza di refresh rate a 120Hz, una fotocamera frontale da 16MP ed un sensore posteriore da 108MP.

Redmi Note 11 Pro sarà alimentato dal processore MediaTek Dimensity 920, la stessa batteria da 5000mAh del fratello minore (anche se, in questo caso, supportata da una ricarica rapida a 67W), un altoparlante stereo realizzato in collaborazione con JBL e tre configurazioni da 6/128, 8/128 e 8/256GB (con prezzi di 215, 240 e 270 euro al cambio attuale, che però potrebbero aumentare in virtù della tassazione locale). Come potete vedere, parliamo di dispositivi molto allettanti, di cui sentiremo sicuramente molto parlare a tempo debito. Le differenze tra l’uno e l’altro ci sono, così da permettere di effettuare una scelta ben ponderata, a seconda delle esigenze dei singoli utenti. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.