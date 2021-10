Arriva in queste ore una novità particolarmente interessante per tutti coloro che monitorano sempre con grande attenzione la questione della disponibilità PS5, considerando il fatto che Sony ha ideato una nuova iniziativa con cui alcuni utenti potranno mettersi in prima fila in caso di restock. Andiamo ad integrare, dunque, il punto della situazione fatto nei giorni scorsi con Amazon, provando ad immaginare gli scenari ai quali andremo incontro nel corso delle prossime settimane qui da noi.

Focus sulla disponibilità PS5 con la novità Sony negli USA

Analizzando più da vicino la situazione, occorre comprendere in cosa consista l’ultima scelta di marketing da parte di Sony. Da alcune ore, infatti, è online una pagina apposita dove è possibile registrarsi per ottenere in tempo reale informazioni su eventuali disponibilità PS5. Dettaglio non di poco conto, perché in questo modo gli utenti selezionati avranno la possibilità di ricevere, a partire dal mese di novembre, un messaggio email utilissimo. Al suo interno ci saranno dettagli sulla data, l’ora e le istruzioni per l’acquisto di una console PS5.

Come detto, si tratta di un’iniziativa al momento circoscritta agli utenti americani, con le prime comunicazioni che dovrebbero arrivare agli iscritti durante il mese di novembre. Probabile che ci sia una sorta di intensificazione del flusso, sotto questo punto di vista, a cavallo di un evento molto atteso come il Black Friday 2021. Staremo a vedere come andranno le cose e se la situazione sulla disponibilità PS5 inizierà a migliorare, anche parzialmente, in occasione delle festività natalizie.

Vi faremo sapere se questa apprezzabile mossa di Sony arriverà ufficialmente anche in Italia e nel resto d’Europa nel corso delle prossime settimane. Di sicuro, una scelta del genere ci farebbe andare incontro ad una svolta in termini di disponibilità PS5. Restate connessi per saperne di più.