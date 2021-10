ALBERTO FERRARINI: Numerologia e conoscenza sul 15 ottobre

Alberto Ferrarini è un esperto della numerologia Caldea e dotato di una Conoscenza istintiva. Nella diretta WE HAVE A DREAM di martedì 12 ottobre ha spiegato come la data del 15 ottobre 2021 sia legata al 15 ottobre 1582, quando il Papa Gregorio XIII decise di allineare il calendario in essere con quello solare. Quindi le persone andarono a dormire il 4 ottobre e si risvegliarono il 15 ottobre. Furono eliminati 10 giorni e si iniziò una nuova era. Alberto fa notare le analogie tra quella data e quella odierna. Spiega poi la numerologia del SATOR, come protezione da usare per proteggere la propria casa e luogo di lavoro. Consiglia anche di accendere in questi giorni una candela bianca e fare il segno della croce con acqua benedetta.

Nuovo Teatro Situazionautico Luther Blisset di Cagliari: Flash Mob per la Libertà – WE HAVE A DREAM

Su Twitter sono stato taggato su un video di un flash mob fatto dal NUOVO TEATRO SITUAZIONAUTICO LUTHER BLISSET di Cagliari. Spettacolare. Ragazzi coperti da tute bianche che camminano come zombie fino a quando uno si sveglia, si strappa maschera e tuta e risveglia gli altri. Inizia una corsa poi prendono il braciere al centro e lo porgono alle persone per bruciare la negatività. Spontaneamente gente si avvicina per mettere nel fuoco le mascherina. Inizia un ballo, tutti insieme, e termina con la parola “Libertà” scandita ripetutamente. Li ho contattati e mi ha risposto Denise. Nel collegamento in diretta, durante il WE HAVE A DREAM di martedì 12 ottobre, sono rimasto estasiato dalla bellezza di questi ragazzi, che erano tutti vestiti di bianco in un centro taoista di Cagliari. Hanno una energia così pulita che fa commuovere. Importantissimo che comincino a svegliarsi i ragazzi. Sono loro quelli che patirebbero maggiormente questa deriva che sta prendendo l’Italia e tutto il mondo. Questo il link del canale YouTube: Nuovo Teatro Situazionautico Luther Blisset.

MARINA TONINI: gli extraterrestri invitano all’OM collettivo

MARINA TONINI sostiene di essere in contatto con gli extraterrestri. Uno si è fatto anche fotografare. Ha partecipato a varie trasmissioni televisive. Mi ha contattato perché “Loro” gli hanno detto che in questi giorni cruciali doveva organizzare un OM collettivo, una preghiera. Mai avrebbe immaginato di avere adesione da collettivi in 140 città italiane né di essere contattata da 30 paesi esteri che hanno aderito. Inizialmente doveva essere fatto il 16 ottobre alle 16.30 in tutte le piazze italiane, poi l’ho fatta parlare con Alberto Ferrarini che ha consigliato di iniziare il 14. Così per due giorni, 14 e 15 ottobre, ognuno dalla propria casa partecipa a questa unione virtuale di anime che il 16 pomeriggio diverrà reale. Ecco sul link del video per la meditazione OM suonato da Luca Donini con strumenti accordati a 432htz. Si consiglia di ascoltarlo mentre si pratica l’OM.

Questa unione di anime ha una forza immane. La preghiera è il miglior scudo per difendersi dalle forze che vogliono aggredirci. Ecco l’elenco di alcune piazze italiane dove sabato 16 ottobre si riuniranno per persone per fare insieme l’OM collettivo.

ABRUZZO

PESCARA – CHIETI

https://t.me/joinchat/2f-t481Wyuo5ZTE8

SPIAGGIA “DELLA MADONNINA” – Lungomare Matteotti n. 2 – Pescara

TERAMO

https://t.me/joinchat/JngUk0h_4Aw2MTdk

SPIAGGIA LA MADONNINA – ROSETO DEGLI ABRUZZI

L’AQUILA

https://t.me/joinchat/jiRqbDNhOvQ0N2I0

PARCO DEL CASTELLO CINQUECENTESCO o FORTE SPAGNOLO – L’AQUILA

BASILICATA

MATERA

https://t.me/joinchat/OShBU_IBdSw2NGJk

PARCO GIOVANNI PAOLO II Panchina Arcobaleno – MATERA

CALABRIA

REGGIO CALABRIA/ COSENZA

https://t.me/joinchat/oAQmTG7XBD8yYjFk

DA CASA

CAMPANIA

AVELLINO

https://t.me/progettohmavellino

Parco Urbano di Santo Spirito – AVELLINO

NAPOLI

https://t.me/joinchat/WvGQlqdE-yA2MTJk

PIAZZA DANTE – NAPOLI

SALERNO

https://t.me/joinchat/d3k8GZ7SANliZTFk

PARCO DEL MERCATELLO – SALERNO

EMILIA ROMAGNA

BOLOGNA

https://t.me/joinchat/qhUwj5z_ttA3YWQ0

PARCO di VILLA ANGELETTI, via de’ Carracci 65 BOLOGNA

FERRARA

https://t.me/joinchat/1LWfVFqplCcxMjQ0

PARCO URBANO – FERRARA

FORLI’ CESENA

https://t.me/joinchat/iBYcz2W-aNYzZmE0

PARCO RONCO LIDO – FORLI’

MODENA

https://t.me/joinchat/cAbUo22oFuEyNThk

PARCO FERRARI – Ingresso tra Via Emilia ovest e Viale Italia (vicino all aereo) – MODENA

PARMA

https://t.me/joinchat/bQCNnojKVh1iYjM0

PIAZZA DELLA PILOTTA – PARMA

PIACENZA

https://t.me/joinchat/4H0cavjYouQ5Mzg0

Greto del fiume Trebbia in località Rossia ( GOSSOLENGO ) – PIACENZA

RAVENNA

https://t.me/joinchat/7O4R9poX4So4NDJk

PARCO DELLA ROCCA BRANCALEONE – RAVENNA

REGGIO EMILIA e Provincia

https://t.me/joinchat/c8ZWwIrg0s00MDhk

PIAZZA DELLA VITTORIA – ZONE FONTANE – RGGIO EMILIA

RIMINI 1

https://t.me/joinchat/y_b7vomM_Rc3OGZk

RIMINI 2

https://t.me/joinchat/t49h1FbIMaQyNTRk

FOCE del fiume MARECCHIA. Inizio di viale Toscanelli – RIMINI

FRIULI V.G.

GORIZIA

https://t.me/joinchat/Qvo4EXrPqIg5YjZk

MARINA JULIA , punto ritrovo zona Surf Bar LIGNANO

LIGNANO

https://t.me/joinchat/Yf8vb7zKekMyMDU0

PARCO HEMINGWAY – LIGNANO PINETA

PORDENONE

https://t.me/joinchat/uoWy3fcmmVQwMmE8

VILLA BRUGNERA -Via della Tessitura, 21 – PORDENONE

PORTOGRUARO

https://t.me/joinchat/cWM362qDEd9jODBk

TOLMEZZO

https://t.me/joinchat/1VZw5SfdC9kyMzY0

LOCALITA’ Pracastello – TOLMEZZO

TRIESTE

https://t.me/joinchat/0iDqnJ6JMtE1MzY0

Piazza Unità – TRIESTE

UDINE

https://t.me/joinchat/136dGE4N4O9mMTRk

PARCO DEL CORMOR – UDINE

LAZIO

ROMA 1 – SUSY

https://t.me/joinchat/TJzFI2A45NA4NDBk

ROMA 3 nord – Pola

https://t.me/joinchat/Ut9R-7d_pyYyMGE0

ROMA 4 – SI Progetto OM

https://t.me/joinchat/Uwg0W2ilfGpjZjM0

ROMA 6 – Annalisa

https://t.me/joinchat/lcqfmzJBtjpiYjI0

VILLA CELIMONTANA – ingresso Navicella poi in fondo al viale, piazzale sulla sx.

ROMA7 NORD Alessandra

https://t.me/joinchat/VCCoCrpSegxkNzM0

ROMA 8 GerMana -Castelli romani

https://t.me/joinchat/t-S5X608CyIxM2Vk

ROMA 2 – Isabella – Castelli romani

https://t.me/joinchat/6242rWZ2c585OGRk

ROMA 9 SUD ANAGNINA

https://t.me/joinchat/kfmNat1tB55mZjY0

Spiaggia del lago Albano di Castel Gandolfo davanti alla chiesa Madonna del lago

ROMA 5 – TERESA

https://t.me/joinchat/m1DcBVxnfHJkODc0

PINETA SACCHETTI -ROMA

ROMA MUNIC X-OSTIA

https://t.me/joinchat/Kn6XDM3TkQs1ZWJk

PINETA DI OSTIA

VITERBO

https://t.me/joinchat/tRCtuoVpl642OTU8

Faggeta, 01038 SORIANO NEL CIMINO – VITERBO

TERRACINA

https://t.me/joinchat/_vZ14KzKmNw4MzJk

LATINA

https://t.me/joinchat/zZtQ8IM1jkE5NDA0

PIAZZA GARIBALDI – TERRACINA

LIGURIA

GENOVA PATRI PAT

https://t.me/joinchat/NwZRFa0nIPczYjA0

Spiaggia di San Giuliano – GENOVA

PONENTE LIGURE

https://t.me/joinchat/f74COj9XREJlMzg0

PIAZZA SISTO IV – SAVONA

LA SPEZIA

https://t.me/joinchat/I9YhRRlSTBg1MjVk

PARCO LA MAGGIOLINA – LA SPEZIA

LOMBARDIA

BERGAMO

https://t.me/joinchat/VH8S1snkRDQ1MTk8

PARCO “LA TRUCCA” adiacente al Papa Giovanni XXIII – BERGAMO

BRESCIA E PROV

https://t.me/joinchat/811WZDwiRLsxNjRk

1- Piazza del Duomo Brescia, spazio con il Presidio per protezione acque Fiume Chiese

2- Parcheggio Santuario Fontanelle Montichiari

3- Valcamonica-Bienno-piazzale Statua Cristo Re-ritrovo ore 16.

BUSTO ARSIZIO

https://t.me/joinchat/lOjsJgxmsbplNTRk

PARCO DEL CHIOSCO TICINO – OLEGGIO ( NO )

COMO

https://t.me/joinchat/5wq9GXNk79MxMDNk

Giardini a Lago di Villa Olmo COMO

CREMONA

https://t.me/joinchat/fiPZEhbDMaE3Nzc0

Piazza Stradivari – CREMONA

LECCO

https://t.me/joinchat/OTM0aGoOWRcxMThk

PARCO DI VILLA GOMES – LECCO

LODI

https://t.me/joinchat/LAFPpjTIz584M2M0

PIAZZA CASTELLO – LODI

MANTOVA

https://t.me/joinchat/uTGLHpTugpEzNjc0

Foresta della Carpaneta a Bigarello-MANTOVA

MILANO –

https://t.me/joinchat/enm5SfKLhlMwNTA0

MILANO – MONZA E BRIANZA

https://t.me/joinchat/X8zwZl-_35NjZmJk

MILANO 2

https://t.me/joinchat/ekvEJEOhwCo4ZGJk

MILANO/SARONNO

https://t.me/joinchat/9ZBJJm6zDWFmZjdk

Giardini di Via Palestro – MILANO

PAVIA

https://t.me/joinchat/-vnSG4ou_nxkNzg0

SI UNIRANNO AD ALESSANDRIA

VARESE

https://t.me/joinchat/V8zen9EU_BcyZGI0

LAGO DI VARESE SCHIRANNA

MARCHE

ANCONA

https://t.me/joinchat/7qFrYria3tc4M2Nk

PARCO BELVEDERE DI POSATORA – ANCONA

FERMO

https://t.me/joinchat/E17B-k8QEA4yMTA0

Piazza Del Popolo – FERMO

PESARO

https://t.me/joinchat/0QERtKWsxbszMmY0

Baia Flaminia sotto la villa di Pavarotti – PESARO

SAN BENEDETTO DEL TRONTO

https://t.me/joinchat/lhfiJZ-dyX0yOTdk

PORTO D’ASCOLI Via San Giacomo 46 – SAN BENEDETTO DEL TRONTO

MACERATA

https://t.me/joinchat/jhX76d-xKng2N2Vk

GIARDINI DIAZ – MACERATA

MOLISE

TERMOLI

https://t.me/joinchat/XiqigLh72Ts3YTQ0

PIAZZA MONUMENTO – TERMOLI

PIEMONTE

ALESSANDRIA

https://t.me/joinchat/30sE5me3NL40MjJk

PAVIA

https://t.me/joinchat/-vnSG4ou_nxkNzg0

Parco CARLO CARRA’ – ALESSANDRIA

ASTI

https://t.me/joinchat/dhECJz3qR0IwNjlk

Parco della Resistenza Corso alla Vittoria 68 – ASTI

BIELLA

https://t.me/joinchat/U84R_MnCeXYyZTJk

Giardini ARGO CORONA (adiacenti piazza del mercato Giovanni Falcone) – BIELLA

CUNEO

https://t.me/joinchat/4PJmwFV4Afg4NGZk

VILLA BERSEZIO Via Rocca, 5 – 12100 Passatore CUNEO

NOVARA

https://t.me/joinchat/nVUbYEHo9Ag3ODk0

PARCO DELL’ ALLEA – NOVARA

TORINO

https://t.me/joinchat/eNOCOGk6O_k0ODM8

PIAZZA SAN CARLO – TORINO

VCO

https://t.me/joinchat/dNgyihq4qXJjM2U8

Bosco Tenso di Premosello – Chiovenda (VERBANO)

PUGLIA

BARI

https://t.me/joinchat/zQSXJTCjjt82YWQ0

Parco di Punta Perotti – BARI

LECCE

https://t.me/joinchat/vxgKbvMSg9xjZDc0

PIAZZA S. Oronzo – LECCE

MANFREDONIA

https://t.me/joinchat/LZMyoUCwx6JmM2Y0

DA CASA

OM BAT

https://t.me/joinchat/EE6aYsmJn9QyYjdk

CASTELLO DI SVEVO – BARLETTA

TARANTO

https://t.me/joinchat/xD3zvWIt0UJkNThk

ROTONDA del lungomare di TARANTO

VALLE D’ITRIA

https://t.me/joinchat/xOY23-o8rec5Zjk0

PIAZZA DELL’OROLOGIO – Piazza Vittorio Emanuele II nei pressi del Bar Fod – CISTERNINO

SARDEGNA

CAGLIARI

https://t.me/joinchat/Ns8fT9Wk5aw0ZWZk

SCALINATE di N. S. BONARIA – viale Diaz – CAGLIARI

NUORO

https://t.me/joinchat/KDoSJl1G1BAzZTlk

Spiaggia di Osala territorio di Dorgali – NUORO

OLBIA-TEMPIO

https://t.me/progettoomolbia

Piazza Mercato in centro – OLBIA

ORISTANO

https://t.me/joinchat/ddeKmhXYSPsyNzA8

Piazza Roma – ORISTANO

SASSARI

https://t.me/joinchat/FreQWlAiGIZhZGY0

GIARDINI pubblici Piazza Emiciclo Garibaldi – SASSARI

SICILIA

AGRIGENTO

https://t.me/joinchat/FfBm3Su1xxdiODM0

Villa Bonfiglio al Viale della Vittoria di Agrigento

CATANIA 1 + CALTANISSETTA

CATANIA 2 PAESI ETNEI

https://t.me/joinchat/z621iOZ13MMyYzk0

Parco Gioeni, Via del Bosco, CATANIA

CATANIA OC om

https://t.me/joinchat/9DhVuCzl_Os0Njg0

Villa di Bella – Via Garibaldi – Viagrande ( CATANIA)

MESSINA

https://t.me/joinchat/N61nN76o9_QxYTc0

Passeggiata a Mare, di fronte alla statua di Nettuno – MESSINA

PALERMO

https://t.me/joinchat/hWThQr-YMaYwZGRk

Piazzale della MARSA, zona ADDAURA, di fronte Hotel – PALERMO

RAGUSA

https://t.me/joinchat/GEVbORF48zU5YmU0

Riserva Naturale foce del Fiume Irminio -MARINA DI RAGUSA

SIRACUSA

https://t.me/joinchat/q1xPc3i5tJ40NGQ8

DA CASA

TRAPANI

https://t.me/joinchat/YfEacywH9fcwMmJk

PIAZZA VITTORIO PRESSO LA FONTANA DEL TRITONE – TRAPANI

PANTELLERIA

https://t.me/joinchat/R3ChpCafwvJjOTE0

BUE MARINO fronte mediateca sul mare – PANTELLERIA

TOSCANA

FIRENZE

https://t.me/joinchat/BW7HMVFrXuJlY2Zk

FIRENZE 2

https://t.me/joinchat/NGmGGcC3NKIwMzg8

Fontana delle Boccacce – Parco delle Cascine – FIRENZE

GROSSETO

https://t.me/joinchat/7Yrgzrbt8DM2NWI0

VELODROMO DI GROSSETO

LIVORNO

https://t.me/joinchat/iNQIUo68J59jMjZk

TERRAZZA MASCAGNI – LIVORNO

LUCCA

https://t.me/joinchat/gFxyXBpeW8IzMjhk

Piazza San Michele – LUCCA

MASSA CARRARA

https://t.me/joinchat/r2MYuJg2Yk4zNGI0

PONTILE DI CARRARA – MASSA CARRARA

PIOMBINO

https://t.me/joinchat/9fTtpbndb6NiZjA0

Spiaggia nel golfo dI BARATTI, zona centrale davanti al bar Sun Beach – PIOMBINO

PISA

https://t.me/joinchat/tY71botEWSMzZmU0

PIAZZA DEI CAVALIERI – PISA

PRATO

https://t.me/joinchat/ztoLcc-h7KxjZDVk

INGRESSO GIARDINI DI TAVOLA – Piazzale delle pavoniere – PRATO

VERSILIA

https://t.me/joinchat/xNOVVO1fYMo4NzI8

DA CASA

PISTOIA

https://t.me/joinchat/4IPd-0wJa5czYjU8

Parco Monteoliveto Via Policarpo Petrocchi – PISTOIA

TRENTINO

BOLZANO

https://t.me/joinchat/GwgRcjKLUSI1OTVk

PONTE GIALLO ato EURAC Vicino a Gries – S.Quirino, 39100 BOLZANO

ROVERETO

https://t.me/joinchat/883w_DQj9mI4MTZk

PIAZZA DANTE – TRENTO

TRENTO

https://t.me/joinchat/aw0U1N0zpSEzZmM0

PIAZZA DANTE – TRENTO

FIEMME-FASSA

https://t.me/joinchat/2ByzEnwPRBAwOWI8

PARCHEGGIO FUNIVIE DEL CERMIS

UMBRIA

PERUGIA

https://t.me/progettoperugiaOm

CITTÀ DELLA DOMENICA – PERUGIA

TERNI

https://t.me/joinchat/f9CIf81wip4xYzU0

DA CASA

VALLE D’AOSTA

AOSTA

https://t.me/joinchat/kUGM6LYXPSM4ZmRk

GRAND PLACE DI POLLEIN – AOSTA

VENETO

BELLUNO

https://t.me/joinchat/cMHFoCfjSko4N2U0

PARCO fluviale di LAMBIOI (LAMBIOI BEACH) – BELLUNO

PORTOGRUARO

https://t.me/joinchat/cWM362qDEd9jODBk

SI UNIRA’ A PORDENONE

VENEZIA/PADOVA

https://t.me/joinchat/k_aZfyp3HpU2ODc0

PARCO SAN GIULIANO di Venezia – LOCALITA’ SAN GIULIANO

VERONA

https://t.me/joinchat/_2iQfm9T6NQwYmQ0

VERONA 2

https://t.me/joinchat/LQvKRkRDIq45ZjNk

PARCO RAGGIO DI SOLE – Nei pressi della Porta Nuova – VERONA

VICENZA

https://t.me/joinchat/hZ-NTh1u9SkyYjVk

PARCO QUERINI (Prato di fronte al TEMPIO) – VICENZA

TREVISO

https://t.me/joinchat/powtYQNFOaQ4NjU0

PARCO ALI DORATE – Via Sant’Elena Imperatrice di TREVISO

TICINO VALLEMAGGIA LOCARNO

https://t.me/joinchat/twKQpnulKq5lNWE0

Piazza Manzoni a Lugano

SVIZZERA

https://t.me/joinchat/HrjWrBAwbg9kODhk

Parco Ciani di Lugano- Cancello Viale Cattaneo pressi autosilo Palazzo

LONDRA

https://t.me/joinchat/5NOsJS09D0UxYTA0

Hyde Park, presso lo Speakers corner

USA OM PROJECT

https://t.me/joinchat/9sB7wqbc9LwwZTlk

LA PALMA

https://t.me/joinchat/SbfnVkq48Wo2NGE0

Gruppo LA GOMERA

https://t.me/joinchat/yCqenjzqutUzNWE0

TENERIFE

https://t.me/joinchat/1eG_lzIOfvxkNDRk

Gruppo GRAN CANARIA

https://t.me/joinchat/MaO8_LlA5OU4MGQ0

FUERTEVENTURA

https://t.me/joinchat/-FjgLwJxxcdkYTJk

LANZAROTE

