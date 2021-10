Tiziano Ferro condivide un ricordo sui social, che risale a diversi anni fa, una trentina forse. Era solo un bambino e stava prendendo parte ad una gara di velocità sui pattini a rotelle quando è stato insultato da alcune mamme, allo stesso evento peer accompagnare i figli.

Il fisico di Tiziano Ferro non era longilineo e proprio questo è stato motivo di critica da parte dei genitori dei suoi sfidanti, tornati a casa ingoiando un amaro boccone. Per Tiziano la soddisfazione più grande è stata la rivincita: ha vinto lui e ha lasciato tutti di stucco.

Lo avevano chiamato ciccione, una parola che non sentiva così di rado e che ha sentito pronunciare per tutta la sua adolescenza, fino a quando quei famosi 111 kg non sono diminuiti.

“Di quel giorno ricordo due mamme che – prima della gara di velocità – dissero ad alta voce indicandomi: Guarda il ciccione poverello, con quelle gambe a X”, scrive Tiziano sui social. Il ricordo che condivide con i fan ha, però, risvolti positivi.



L’artista ricorda anche “Lo sprint senza neanche esitare” e poi “Le stesse mamme infastidite dal risultato finale e a voce alta perché le potessi sentire: “Hai capito il cicciotto cicciabomba?!?”.

Tiziano Ferro quel giorno arrivò primo e a 41 anni lo condivide perché non ha mai smesso di festeggiare le sue medaglie. Quella è stata solo una di un elenco elenco, che può ancora sfoggiare con orgoglio.

“A 41 anni: sempre con le gambe a X, col passo da disagiato, a festeggiare le medaglie mie e degli altri”, le sue parole. Il post è l’occasione per un nuovo appuntamento con i fan: da lunedì una nuova celebrazione social, “in nome di alcuni dei nostri più bei ricordi”, per ingannare l’attesa verso il prossimo tour che si terrà nel 2023.