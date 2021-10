Flop di Mystery Land su Italia1 e via Aurora Ramazzotti (e Alvin), almeno per ora. La clamorosa decisione della rete arriva a poche ore dalla messa in onda della seconda puntata del nuovo programma di intrattenimento e approfondimento che voleva un po’ rispolverare uno dei grandi classici, Mistero. Anche questa volta non c’è via di scampo visto che Mystery Land ha chiuso proprio a causa dei bassi ascolti peggiorati addirittura nella seconda puntata.

Aurora Ramazzotti e Alvin avevano segnato il 4% di share con la prima puntata del 4 ottobre crollando poi al 2,8% l’11 ottobre scorso con la seconda puntata e così la rete ha deciso di sospendere tutto ammettendo che c’è ancora qualcosa che non va: “Questa formula non si è dimostrata ancora ben focalizzata”. Nonostante il pubblico di Italia1 sia sempre stato favorevole e propenso a questo tipo di programmi, sembra che non abbia mostrato interesse per Mystery Land in generale, colpa degli argomenti ormai triti e ritriti o proprio della coppia di conduttori Aurora Ramazzotti-Alvin?

A metterci una pezza ci ha pensato proprio Mediaset che, con un comunicato ufficiale, ha annunciato la sospensione del programma che, al momento, non avrà un’altra collocazione:

“I fenomeni legati all’ignoto e ai misteri – tuttora presenti nella storia, nella mitologia, nell’archeologia e nella scienza – siano molto interessanti per il pubblico di Italia 1. Ma questa prima versione di Mystery Land non si è dimostrata ancora ben focalizzata. Il programma rientra quindi ai box per una revisione profonda e ritornerà quanto prima in onda su Italia 1 con una nuova formula“.

Sembra chiaro che la rete abbia lavato via i ‘peccati’ dei due conduttori e, quindi, anche quelli di Aurora Ramazzotti che sui social non ha ancora commentato la decisione della rete e nemmeno tutti i commenti al veleno che le sono piovuti addosso. Forse non tutte le ciambelle riescono con il buco e questa volta Aurora Ramazzotti dovrà mettere una faccina triste sul suo curriculum per la gioia dei suoi detrattori.