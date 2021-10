Tra le imitazioni di stasera, a Tale E Quale Show, anche Tiziano Ferro. L’artista originario di Latina è tra i cantanti che verranno omaggiati nella puntata in onda oggi, venerdì 15 ottobre, su Rai1.

Alla conduzione c’è ancora una volta Carlo Conti e in giuria Giorgio Panariello, Loretta Goggi e Cristiano Malgioglio, in attesa di un quarto giudice a sorpresa, sempre diverso in ogni puntata. I concorrenti di Tale E Quale Show si sono preparati tutta la settimana e si sono calati nei personaggi a loro assegnati, appartenenti alla musica italiana oppure internazionale.

Ad imitare Tiziano Ferro sarà Ciro Priello stasera mentre Pierpaolo Pretelli sarà Irama. Francesca Alotta sarà Anastacia e Deborah Johnson imiterà Dori Ghezzi. Federica Nargi si metterà alla prova con una imitazione di Heather Parisi e Stefania Orlando sarà i Blondie.

Alba Parietti dovrà imitare la cantante Ornella Vanoni e una grande prova dovrà superare anche Dennis Fantina, che sarà Brian Johnson degli AC/DC. I Gemelli di Guidonia imiteranno i New Trolls e Simone Montedoro si cimenterà con una imitazione di Antonello Venditti.

A premiare le esibizioni dei concorrenti in gara nella nuova edizione dello show e a votare le loro interpretazioni sarà la giuria titolare accompagnata dal quarto giurato a sorpresa. Fondamentale sarà poi il voto proveniente dai social network: i fan influiranno direttamente sulla classifica finale di gradimento assegnando da 1 a 3 punti ai concorrenti più supportati.

Le imitazioni di Tale E Quale Show stasera