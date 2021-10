Qual è il pensiero di Vasco Rossi su Sfera Ebbasta e su tutto ciò che concerne la scena italiana? Oggi abbiamo i Maneskin nelle chart mondiali, parliamo di Madame come nuova rivelazione del rap italiano e lui, Sfera, dal quale sembriamo assuefatti dal momento che tra una nuova release e l’altra sponsorizza i suoi gadget e apre ristoranti.

Questa mattina il rocker di Zocca ha parlato a ruota libera ai microfoni di Rolling Stone per raccontare il suo nuovo disco, Siamo Qui, di cui potremo ascoltare la title-track a partire da domani venerdì 15 ottobre. Non mancano, ovviamente, i riferimenti ai no-vax sui quali si è già espresso più volte, e nemmeno sulla destra italiana: “Sento nell’aria un’enorme valanga di ignoranza che sta arrivando”, dice il Blasco. Per lui si respira troppo odio da parte di pseudo-militanti che gridano “libertà” travisandone il nobile concetto, specialmente dal momento che si esprimono su cose che non conoscono.

E la scena italiana? Vasco Rossi su Sfera Ebbasta non si esprime in termini musicali:

“Io sono l’unico influencer che lo fa gratis. Non vendo niente. Quelli come Sfera Ebbasta promuovono vestiti e orologi. Se avessi fatto una cosa del genere io negli anni ’80 mi avrebbero preso a schiaffi. Ascoltate Sfera: i giovani vogliono la macchina, vogliono l’orgoglio di diamanti, vogliono tutto subito e senza far fatica. La maggior parte dei giovani di oggi è così. Ma non è che gli artisti influenzano i giovani, il mondo”.

Ancora, di Madame riconosce la sincerità del suo canto, ma aggiunge il dettaglio al pepe: “Madame, una che canta con l’anima, che canta con… “ e indica il pube: “Che canta con quella”. I Maneskin? Vasco si era già espresso sulla band romana dopo la vittoria a Sanremo con Zitti E Buoni, e ribadisce il suo plauso: “Mi sono rivisto ai tempi di Siamo Solo Noi”.

Severo e perentorio, il commento di Vasco su Sfera Ebbasta non tocca alcun punto della musica di Gionata Boschetti che sui social promuove continuamente i suoi sponsor e i suoi prodotti, ma che fa boom di vendite quando droppa un disco o un singolo. Negli ultimi giorni, del resto, Sfera ha annunciato “nuova musica” mettendo a disposizione un pre-save che, per il momento, resta senza titolo.