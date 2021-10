Signori e signore anche questa settimana abbiamo il caso, la persona contro cui puntare il dito e, anche questa volta (manco a dirlo), si tratta di una donna, Vanessa Incontrada. Non è la prima volta che la bella attrice finisce nel mirino ma se fino a questo momento è stata lei la vittima per via del body shaming contro cui ha combattuto per i suoi cambiamenti fisici e la gravidanza, adesso è la carnefice.

Il popolo dei social sempre pronto a mettere tutti con le spalle al muro, ha pensato bene di crocifiggere Vanessa Incontrada rea di essere al timone di Striscia la Notizia e, soprattutto, di aver sorriso alla fine del servizio in cui Valerio Staffelli ha consegnato il suo Tapiro d’Oro a Ambra Angiolini. L’attrice sarebbe stata lasciata da Max Allegri che, dopo quattro anni e voci di matrimonio e di convivenza, l’avrebbe addirittura tradita.

Proprio questo è il punto cruciale: Vanessa Incontrada ha dimenticato le sue battagli perché dietro il bancone di un programma come Striscia la Notizia è costretta a ridere anche di un’altra donna in difficoltà? Questo è quello che continua a chiedersi il pubblico mentre il nome di Vanessa Incontrada svetta in trend topic per via di chi la offende perché rea di usare due pesi e due misure (rispetto a quella di cui spesso si è lamentata) e chi, invece, deride la Angiolini. Ma davvero la ‘battaglia’ social deve avere una vincitrice?

Quello che è certo è che la consegna del Tapiro d’Oro di Valerio Staffelli ad Ambra Angiolini è finita sotto accusa perché sbagliata così come la risatina della Incontrada al rientro in studio dopo la consegna: dov’è la tanto anelata solidarietà femminile? Di sicuro non c’è nel caso della Angiolini ma nemmeno in quella della Incontrada. Come finirà adesso questa bufera? Sicuramente a favore degli ascolti di Striscia, il resto non lo sappiamo ancora.