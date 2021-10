Aveva spoilerato qualcosa, poi ha deviato per altro: il nuovo singolo di Sfera Ebbasta è Triste, e arriverà venerdì 15 ottobre. Gionata Boschetti, trapper di Cinisello Balsamo che ha sdoganato la trap fino al mondo mainstream, è dunque pronto a lanciare nuova musica. Tutti pensavano a Uh La La La, un po’ grazie allo spoiler messo in rete dallo stesso Sfera con la complicità di Charlie Charles, un po’ per sentito dire.

Nei giorni scorsi il trapper ha anche dato la possibilità di pre-salvare “musica nuova” sulle piattaforme digitali, ha postato una foto con la didascalia: “Zeri sul bank account” e ha postato un’emoticon con due x al posto degli occhi e una bocca triste stilizzata. Triste, appunto, è il titolo del nuovo singolo di Sfera Ebbasta.

Triste non è inclusa nella tracklist di Famoso. Il trapper ha inoltre taggato il profilo di Feid, nome che ritorna molto spesso nella scena urban. Parliamo, infatti, del rapper colombiano già presente nel singolo Dorado di Mahmood al quale ha partecipato proprio Sfera Ebbasta. Quest’ultimo, quindi, sceglie la collaborazione con uno dei nomi più importanti dell’asse Italia-Colombia, che da qualche anno unisce la scena italiana a quella internazionale rendendo l’hip hop italiano sempre più appetitoso per le chart d’oltreoceano.

Il nuovo singolo di Sfera Ebbasta uscirà a mezzanotte, e non ci sono notizie su un nuovo disco e tanto meno sul destino del tanto atteso Uh La La La. Un annuncio arrivato oggi, proprio quando Vasco Rossi ha punzecchiato l’artista di Cinisello Balsamo considerandolo “uno che vende orologi” per sottolineare quanto molti artisti contemporanei siano esclusivamente legati ai brand che devono spingere sul mercato attraverso i social, dividendo la loro carriera tra la musica e la vita da influencer.

Di seguito il post con l’annuncio del nuovo singolo di Sfera Ebbasta, un brano in collaborazione con Feid in arrivo domani 15 ottobre.