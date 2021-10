Freddie Highmore è pronto ad occupare il prime time di Rai2 con un singolo episodio di The Good Doctor 4. L’amato dottore Shaun sta per tornare in corsia a intrattenere il pubblico con i suoi drammi lavorativi ma anche quelli personali a cominciare da una gravidanza a sorpresa che cambierà per sempre la sua vita e il suo modo di essere. Per la prima volta, infatti, Shaun si troverà ad affrontare la possibilità che proprio lui possa essere padre con tutto quello che significa rispetto al suo passato.

Proprio la trama dell’episodio in onda oggi, 14 ottobre, di The Good Doctor 4 rivela che ci sono importanti novità per Shaun quando Lea, che si comporta in modo strano da un po’, scoprirà di essere incinta. Chi ha seguito la serie e conosce il suo modo di essere abitudinario e sempre preciso sa bene quanto questo creerà confusione e scompiglio, come saprà reagire?

Intanto, in corsia, Morgan e Shaun si occupano di Dannie, una donna in coma da circa 10 anni per via di un devastante aneurisma cerebrale. Il marito, Elias, non riesce a lasciarla andare e adesso toccherà ai nostri dottori capire cosa è successo e se le cose potranno cambiare per lei. Nel frattempo, Glassman (Richard Schiff) si rimette in gioco accettando il caso di un ragazzo (Michael Taylor) affetto da spondilite anchilosante, ma il dottor Andrews non vede la cosa di buon occhio e i due finiscono per avere uno scontro, come finirà?

The Good Doctor 4 tornerà la prossima settimana con l’episodio numero 2 e una morte per via del Covid. Chi ha seguito la serie sa bene che tra i temi di questo inizio di stagione c’è anche questo e la prossima settimana, dopo aver contratto il virus, l’infermiera Deena Petringa finirà in corsia dopo aver dedicato la sua vita ai pazienti. La questione metterà in crisi la dottoressa Reznick che assisterà la collega traendo preziosi insegnamenti dalla sua lunga esperienza fino a quando non accadrà il peggio.