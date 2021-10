Finalmente sono ufficiali gli attesissimi OnePlus Buds Z2, ovvero i bellissimi auricolari, successori degli originali Buds Z, che sono stati presentati lo scorso anno e che in più occasioni erano stati al centro di rumors, ma che adesso fanno il loro ingresso sul mercato insieme al OnePlus 9RT, lo smartphone che almeno per adesso uscirà in Cina e in India. Le nuove cuffie, protagoniste di questo articolo, sembrano richiamare un po’ le specifiche tecniche già scrutate sul Buds Pro, un altro modello dell’azienda cinese. Tra queste, infatti, possiamo notare l’eliminazione attiva del rumore, i driver da 11mm ed una batteria da 40mAh per ogni singolo auricolare e da 520mAh per la custodia di ricarica.

Per quanto riguarda la batteria degli OnePlus Buds Z2, il produttore di Shenzhen ha assicurato un’autonomia fino a 38 ore di ascolto con il sostegno della custodia di ricarica e con ANC spento, 27 ore con l’eliminazione attiva del rumore. La ricarica avviene grazie alla tecnologia Warp Charge, che in soli 10 minuti permette di raggiungere 5 ore di autonomia. Tra le altre caratteristiche principali abbiamo controlli touch, dimensioni auricolari di 33 x 22,4 x 21,81mm e di 73,15 x 36,8 x 29,07 per la custodia, risposta in frequenza 20Hz-20KHz, impedenza 16Ω, connettività Bluetooth 5.2, AAC, Dolby Atmos, OnePlus Fast Pair, eliminazione del rumore fino a 40dB.

ARTICOLI CORRELATI

Le OnePlus Buds Z2 presentano 3 microfoni con algoritmo di riduzione del rumore DNN, le certificazioni IP55 per le cuffie e IPX4 per la custodia, la ricarica Warp Charge (10 minuti per 5 ore di autonomia). Per quanto riguarda il prezzo, questi auricolari saranno disponibili a partire da martedì 19 ottobre in Cina al prezzo di 499 yuan, più o meno 67 euro, sia nella colorazione Black sia White. Quanto a noi, per il momento, possiamo goderci le Buds Z (quelle più economiche) oppure le Buds Pro, ossia quelle più eleganti e di classe.